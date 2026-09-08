STARI STUDENTI PRED NOVIM ROKOM: Traže još vremena za diplomiranje

OKO 2.000 studenata "veterana" potpisalo je peticiju za produženje roka za završetak studija. Kao jedan od razloga navode blokade fakulteta tokom prethodne školske godine.

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"Starim studentima", koji su osnovne studije upisali pre 10. septembra 2005. godine, rok za diplomiranje ističe 30. septembra. Kao jedan od ključnih razloga za novi zahtev za prolongiranje diplomiranja, navode blokade fakulteta, zbog kojih im tokom dela prethodne školske godine nije bilo omogućeno da polažu ispite uobičajenom dinamikom.

Koliko trenutno ima aktivnih studenata koji studiraju po starim programima nije poznato. Prema podatku SKONUS-a iz 2022. godine po starom programu studiralo više od 10.000 studenata, ali je podatak obuhvatao samo polovinu fakulteta koji su dostavili informacije.

Stručnjaci ocenjuju da problem "večitih studenata" ne bi trebalo rešavati samo iz godine u godinu produžavanjem rokova. Potrebno je, kako navode, sistemsko rešenje koje bi uključilo promene u organizaciji studiranja, ali i jasniji stav države i fakulteta prema studentima koji su studije započeli po starom sistemu. Ministarstvo prosvete se za sada nije oglasilo o zahtevu za novo produženje roka.