NIKAD NISAM MOGAO DA POTRČIM, ALI NE PREDAJEM SE: Potresna ispovest Vuka Đorđevića (24), obolelog od retke, progresivne bolesti - DMD

ODUVEK me je privlačio fudbal ali, nažalost, nikad nisam mogao da ga treniram, jer sam već kao dete imao problema sa hodom... Fudbal mi je ostao san!

Foto: "Novosti"

Kaže ovo, u razgovoru za "Novosti", Vuk Đorđević (24) iz Niša, koji boluje od Dišenove mišićne distrofije (DMD), retke bolesti, dodajući da se - ne predaje!

Vukova majka Biljana dodaje da su problemi sa Vukovim zdravljem počeli da se ispoljavaju još dok je bio beba, a neku godinu kasnije postavljena mu je dijagnoza ovog retkog oboljenja.

- Do 12. godine sam mogao da hodam, uz poteškoće, naravno, ali pošto mi se stanje pogoršavalo završio sam u invalidskim kolicima i to mi je najteže palo, jer ne samo da sam morao da prihvatim čnjenicu da nikada neću šutirati loptu, već mi je otežano i da idem na utakmice - iskren je Vuk.

Uz podršku roditelja i starije sestre sa kojima Vuk živi, uspeo je da završi IT akademiju za veb-dizajn i sada održava sajt Udruženja distrofičara Srbije.

- Zbog bolesti puno vremena provodim kod kuće - kaže nam Vuk. - U slobodno vreme, naravno, najviše volim da gledam sportske kanale, a ponajviše fudbal.

Vuk kroz osmeh dodaje da strasno navija za Partizan i da sa velikom pažnjom prati kada njegov klub igra.

Pogađa samo dečake SUDBINU Vukove i Vasilijeve porodice deli više od 200 dečaka koji su oboleli od DMD. Ova retka bolest, inače, pogađa samo dečake, a trenutno njih sedam o trošku države dobija najsevremeniju terapiju. Njih 65 ispunjava kriterijume za istu, ali se čeka odobrenje novčanih sredstava.

Porodica ovog mladića, kao i 64 drugih u Srbiji, sa nestrpljenjem očekuje odgovor države da li će se naći sredstva da oboleli dečaci dobiju najsavremeniju terapiju.

- Dišenova mišićna distrofija je progresivna bolest koja vremenom dovodi do invaliditeta jer mišići brzo atrofiraju, a zatim počinje da slabi i funkcija pluća i srca - kaže nam Vukova majka Biljana. - Sada postoji lek koji može da uspori tako brz tok bolesti ali je, naravno, kao i svi drugi lekovi za retke bolesti, veoma skup i porodice ne mogu da ga priušte o vlastitom trošku.

Foto: "Novosti" Porodica Vasilija Stankovića

Isti odgovor očekuje i porodica Vasilija Stankovića (11) iz Kraljeva.

- Naš sin još nije u invalidskim kolicima, ali će neminovno doći do njih ako ne dobije lek - kaže nam Vasilijev otac Miloš. - Vasilije ide u školu, druži se i voli da uči prirodu i društvo i engleski jezik, ipak on zahteva dvadesetčetvoročasovnu pomoć jer nikad ne znamo u kom trenutku noge mogu da ga izdaju.