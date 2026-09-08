SUTRA DO 36 STEPENI, A ONDA PREOKRET: Najnovija prognoza RHMZ-a

U SRBIJI će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, dok će na jugu Banata duvati jak vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ)

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U sredu, 9. septembra, očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme, a maksimalna temperatura dostići će i do 36 stepeni Celzijusa.

Promena vremena očekuje se već u sredu posle podne i uveče. Na zapadu i jugu Srbije prognozirana je kiša, kao i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

U četvrtak i petak, 10. i 11. septembra, uz promenljivu oblačnost, kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se i u Vojvodini, a zatim i u ostalim krajevima Srbije.

Istovremeno će doći do pada temperature, koji će biti postepen kako se promena vremena bude širila na veći deo zemlje.