SUTRA DO 36 STEPENI, A ONDA PREOKRET: Najnovija prognoza RHMZ-a
U SRBIJI će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, dok će na jugu Banata duvati jak vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ)
U sredu, 9. septembra, očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme, a maksimalna temperatura dostići će i do 36 stepeni Celzijusa.
Promena vremena očekuje se već u sredu posle podne i uveče. Na zapadu i jugu Srbije prognozirana je kiša, kao i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.
U četvrtak i petak, 10. i 11. septembra, uz promenljivu oblačnost, kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se i u Vojvodini, a zatim i u ostalim krajevima Srbije.
Istovremeno će doći do pada temperature, koji će biti postepen kako se promena vremena bude širila na veći deo zemlje.
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