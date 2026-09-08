Društvo

DANAS SE OBELEŽAVA MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI: Više od 730 miliona odraslih u svetu nepismeno, evo šta kažu podaci o Srbiji

Танјуг

08. 09. 2026. u 10:21

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U SVETU se danas obeležava Međunarodni dan pismenosti, a ove godine navršava se 60 godina od kada ga je Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) proglasio, a prema najnovijim podacima najmanje 739 miliona ljudi širom sveta i dalje nema osnovne veštine pismenosti.

ДАНАС СЕ ОБЕЛЕЖАВА МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ: Више од 730 милиона одраслих у свету неписмено, ево шта кажу подаци о Србији

Unsplash

Ove godine ovaj Dan se obeležava pod sloganom "Pismenost za ljude, planetu i prosperitet", kojim UNESKO ukazuje na značaj pismenosti za uključivanje ljudi u društvo, održivi razvoj, mogućnosti za život i ekonomski napredak.

Prema najnovijim podacima koje je UNESKO objavio povodom ovogodišnjeg obeležavanja, najmanje 739 miliona starijih od 15 godina u svetu i dalje nema osnovne veštine pismenosti.

Istovremeno, četiri od desetoro dece ne dostiže minimalni nivo sposobnosti čitanja, dok je 272 miliona dece i adolescenata 2023. godine bilo van škole.

Centralno obeležavanje Međunarodnog dana pismenosti održava se danas i sutra u meksičkoj saveznoj državi Čijapas, u organizaciji UNESKO-a i u saradnji sa Vladom Meksika i na tom skupu planirano je da se razgovara o napretku i izazovima u oblasti pismenosti i konkretnim politikama i rešenjima za njeno unapređenje širom sveta.

U okviru dvodnevnog programa biće održana i ceremonija dodele šest Međunarodnih nagrada UNESKO-a za pismenost, kojima se odaje priznanje istaknutim programima iz različitih delova sveta. UNESKO ističe da je tokom proteklih šest decenija ostvaren napredak, ali da pismenost ostaje osnovno ljudsko pravo i jedan od ključnih preduslova za mir i održivi razvoj.

Međunarodni dan pismenosti UNESKO je proglasio 1966. godine na 14. zasedanju Generalne konferencije te organizacije, a obeležava se 8. septembra kako bi se međunarodna zajednica podsetila na značaj pismenosti za pojedince, zajednice i društva.

U Srbiji više obrazovanih žena

Što se tiče Srbije, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, više od polovine građana starijih od 15 godina, odnosno 53,1 odsto, ima završenu srednju školu, dok 22,4 odsto ima višu ili visoku stručnu spremu. Ipak, oko 38.000 osoba starijih od 10 godina i dalje je nepismeno, a čak 71 odsto njih su žene, uglavnom starije od 65 godina. Udeo nepismenih u Srbiji za deset godina smanjen je sa 1,96 na 0,63 odsto.

Kada je reč o digitalnoj pismenosti, 45,7 odsto građana starijih od 15 godina smatra se kompjuterski pismenim, dok 30 odsto ima samo osnovne digitalne veštine. I dalje je čak 24 odsto građana kompjuterski nepismeno, što pokazuje da, uprkos napretku u obrazovanju i klasičnoj pismenosti, digitalni jaz u Srbiji ostaje značajan.

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