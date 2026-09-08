MOLILI SMO DA VELJKU (16) AMPUTIRAJU NOGU, SAMO DA MU SPASU ŽIVOT: Maloletnik preminuo izdržavajući vaspitnu meru u rasadniku

MOLILI smo lekare da mu amputiraju nogu, da se ta infekcija dalje ne širi, samo da ga spasu, ali nisu hteli.

Foto Tanjug/Privatna arhiva

Molili smo i da ga prebace u Beograd, gde su mi, pre nekoliko godina, spasli starije dete, pa je i dan-danas dobro, ali su nam rekli da tamo nema mesta. U 21. veku da izgubim dete zbog bakterije, pa to je nečuveno. Dete je bilo zdravo, pravo, a izgubio sam ga na pravdi Boga.

Ovako, za "Novosti", govori Saša Jovanović, otac šesnaestogodišnjeg Veljka, koji je preminuo, kako se sumnja, nakon teške bakterijske infekcije i sepse, nekoliko dana pošto je hospitalizovan. Porodica sumnja da je tinejdžer bakteriju dobio u rasadniku niškog komunalnog preduzeća, gde je, kao maloletnik, izdržavao vaspitnu meru volonterskim radom.

Veljko je bio jedan od trojice maloletnika kojima je Viši sud u Nišu izrekao vaspitnu meru zbog krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti. Njih trojica su, 22. februara prošle godine, podmetnula požar u napuštenom objektu nekadašnje štamparije "Prosveta", u Ulici Jovana Babunskog. Pored pojačanog nadzora Centra za socijalni rad, Veljku je bilo određeno da 120 dana obavlja volonterski rad u rasadniku niškog komunalnog preduzeća, koje se, između ostalog, bavi uzgajanjem ukrasnog bilja.

UKC Niš bez komentara U UNIVERZITETSKOM kliničkom centru u Nišu nisu želeli da komentarišu ovaj slučaj, niti da objasne pod kojim okolnostima je došlo do smrti šesnaestogodišnjaka. Odgovor na pitanja o lečenju, toku bolesti i okolnostima koje su prethodile smrtnom ishodu, kako se zasada može zaključiti, porodica očekuje kroz medicinsku dokumentaciju i rezultate obdukcije.

Obdukcija je u međuvremenu završena, a porodica čeka da im dostave rezultate. Tek nakon što ih dobiju, kao i kompletnu medicinsku dokumentaciju, Jovanovići najavljuju da će se obratiti javnosti sa više informacija. Angažovali su advokata i planiraju da pokrenu tužbu protiv UKC Niš, dok će od nadležnih tražiti i odgovor na pitanje zbog čega je dečaku za izdržavanje vaspitne mere određen upravo rad u rasadniku i da li su uslovi u kojima je radio bili primereni maloletniku.

Porodica će danas sahraniti Veljka, a njegov otac kaže da u početku nije imao razloga da posumnja da bi takav posao mogao da bude rizičan za njegovog sina.

Foto Privatna arhiva

- Veljko nam je rekao da je na njega palo neko drvo dok ga je podizao. Ali, ništa tada nije ukazivalo da se dogodilo nešto ozbiljno. Nastavio je normalno da odlazi na posao još pet dana i nije imao nikakve simptome sve do oko 20. avgusta - priča Jovanović. - Tada je dobio temperaturu, a na preponi mu se pojavila mala promena na koži koja je za svega sat vremena narasla desetak centimetara. Nisam mogao ni da naslutim da iza te male tačkice može da se krije nešto toliko ozbiljno. Stavili smo mu obloge, nadajući se da će se povući. Mislili smo da će proći, kao što prođe svaka manja povreda. Niko nije mogao da pretpostavi da će nekoliko dana kasnije početi borba za njegov život.

Veljkovo stanje se, međutim, veoma brzo pogoršavalo. Kada je 26. avgusta postalo jasno da mu je sve lošije, otac ga je odveo u bolnicu.

- Koleno mu je oteklo, pojavili su se plikovi, kao neke boginje, a onda mu je cela noga pocrnela. Primljen je na Dečju kliniku, sutradan su mu uzeli briseve. Doktor sa kojim sam razgovarao rekao mi je da je zaražen veoma opasnom bakterijom, koliko se sećam, pominjao je streptokoku. Prebacili su ga na Infektivnu kliniku i dobio je antibiotike - navodi otac.

Veljko je, prema navodima porodice, 4. septembra stavljen na respirator, ali je istog dana preminuo.

- O njegovoj smrti obavešteni smo sutradan. Zasada znamo da je bakterijska infekcija izazvala sepsu, ali želimo da sačekamo obdukciju i medicinsku dokumentaciju. Obdukcija je završena, a kada dobijemo rezultate, obratićemo se javnosti i reći sve što budemo mogli da potvrdimo - kaže otac.