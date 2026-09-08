GUŽVA NA GRANICI: Na prelazima Batrovci i Šid teretna vozila čekaju četiri sata na izlaz

PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretna vozila čekaju četiri sata na izlaz.

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Na graničnim prelazima Kelebija i Bezdan teretna vozila čekaju dva sata na izlaz, na Horgošu sat i po, a na Sremskoj Rači sat vremena.

Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).