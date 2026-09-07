"NOVOSTI" SAZNAJU: Više od 150.000 ljudi ispratilo generala Ratka Mladića na večni počinak

KAKO "Novosti" saznaju, a prema procenama relevantnih lica iz bezbednosnih struktura države, tokom celog dana, u širem rejonu oko crkve Svetog Luke i okoline, u odavanju pošte pokojnom generalu Ratku Mladiću, te povodom sahrane na Topčiderskom groblju, ukupno je prisustvovalo više od 150.000 ljudi.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

General Mladić sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu, uz pesmu "Tamo daleko" i paljbu koju su izveli pripadnici Vojske Srbije. Sahrani je prisustvovao veliki broj građana, a veliki broj građana odao je poštu generalu Mladiću i u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, gde je kovčeg bio izložen. Oni su potom peške došli od crkve do groblja.

Darko Mladić, sin generala Mladića, održao je potresan govor kroz suze, a opelo je držao patrijarh Porfirije.

- Dragi tata,

Kad sam te vozio na helikopter koji te je odvezao u Knin, rekao si: "Dao sam reč da ću braniti narod i državu. To je obaveza i čast. Još svaki Srbin mora da misli kako će jednog dana pred Lazara, a vojnik i oficir još mora i pred Miloša." Uvek si bio borac i pobednik. Od dana kad si se rodio, usred vihora, nažešćeg vihora rata 1943. na čisti ponedeljak. U našu kuću došao je tifus 40 nedelja od kako si se rodio, preživeo si i pobedio si. Ostao si bez oca, koji je ranjen u smrtnoj borbi protiv Ustaša. Pre toga je stigao da te krsti, on je došao iz Partizana, a kum je došao iz Četnika. To je bila tvoja snaga, još nisi ni bio svestan, a već si mirio Srbe. Kasnije, težak život posleratni, tvoja majka odgaja tebe, sestru Milicu, brata Milivoja, braću koja su ostala siročići... Ona sama se nije predavala nikad, samo Bog zna, kako se snalazila. Ali je sve, uspela da vas odgaji kao poštene ljude. Otišao su u srednju vojnu školu sa kartonskim koferom i 50 dinara u Zemunu. Sanjao si da budeš doktor. Falio je 21 dinar optini da ti da stipendiju i zato si postao vojnik. Kasnije si mi govorio, jedan hirurg ako je dobar spasi jedan život, a oficir ako je dobar spasi hiljade. Ti si spasao narod. Bog te sami nosio kroz taj ratni vihor. Metak te nije hteo, prošao si korz dalekovod helikopterom pod naponom. Zajeno smo pali helikopterom, nikome dlaka sa glave nije falila, tri puta si ranjavan, ali Bog te je čuvao. Bog zna, a danas vidimo da ceo narod zna. Neprijatelji su pokušali da te ubiju više puta, nisu uspeli. Pokušali su da te kupe, nisu uspeli. Pokušali su da te uplaše, nisu uspleli. Ubili su ti ćerku, nisu uspeli. I na kraju je ostalo da smišljaju laži o tebi, da bi te omrzli u narodu, i u svetu. Napravili su veštačke sudove za naše junake, kako bi pretvorili branioce u zločince, a zločince u heroje. Hvala vam braćo, što ste došli da presudite da li je moj otac zločinac ili heroj. '94 godine stajali smo, ovde, izabrali smo ovo mesto za večni pokoj naše porodice. Tada si mi rekao da želiš ovde da llegneš. Evo, došao je taj dan. Hvala tvojoj majci što te je tako vaspitala i što si te vrednosti preneo na nas. I oprosti ako u nečemu, bilo čemu, nisam bio dostojan. Danas, polaziš, da se sretneš sa Anom, sa svojoj majkom stanom, sa bratom Milivojem, sestrom Milicom i našim precima. Ali danas izlaziš i pred Lazara i pred Miloša, pogleda sa čime izlaziš. Ne moram ništa da nabrajam, narod nam je svedok, Bog nam je svedok. Neprijatelji su te ubijali u Hagu. Tri puta su priznali da si čudom preživeo. Početkom ovog avgusta su mi rekli da se nećeš izvući. I radili su to na moje oči, nba oči celoga sveta - rekao je Darko.