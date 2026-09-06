Politika

VUČIĆ SA NARODOM: Predsednik danas u poseti Zapadnobačkom okrugu

В.Н.

06. 09. 2026. u 07:15

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Zapadnobački okrug, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ВУЧИЋ СА НАРОДОМ: Председник данас у посети Западнобачком округу

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Prema programu posete, Vučić će nešto posle 9.00 časova obići kompaniju „Phi Academy” u Ratkovu, u opštini Odžaci. 

Zatim će, u 9.45 časova, obići domaćinstvo porodice Stanimirović  u Karavukovu, takođe u opštini Odžaci, a u 10.30 časova počeće obilazak radova na putu Bački Brestovac - Bački Gračac, u istoj opštini.

U 11.15 časova obići će Spomen biblioteku u Prigrevici, u opštini Apatin, dok će u 11.50 časova početi obilazak domaćinstva porodice Malbaša u Svilojevu, takođe u opštini Apatin.

Za 12.45 časova predviđen je obilazak preduzeća „Construct Invest” u Kljajićevu, u opštini Sombor, nakon čega će, u 13.25 časova, Vučić obići radove na izgradnji novog objekta PU „Vera Gucunja”. 
 

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