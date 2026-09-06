VUČIĆ SA NARODOM: Predsednik danas u poseti Zapadnobačkom okrugu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Zapadnobački okrug, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Prema programu posete, Vučić će nešto posle 9.00 časova obići kompaniju „Phi Academy” u Ratkovu, u opštini Odžaci.
Zatim će, u 9.45 časova, obići domaćinstvo porodice Stanimirović u Karavukovu, takođe u opštini Odžaci, a u 10.30 časova počeće obilazak radova na putu Bački Brestovac - Bački Gračac, u istoj opštini.
U 11.15 časova obići će Spomen biblioteku u Prigrevici, u opštini Apatin, dok će u 11.50 časova početi obilazak domaćinstva porodice Malbaša u Svilojevu, takođe u opštini Apatin.
Za 12.45 časova predviđen je obilazak preduzeća „Construct Invest” u Kljajićevu, u opštini Sombor, nakon čega će, u 13.25 časova, Vučić obići radove na izgradnji novog objekta PU „Vera Gucunja”.
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