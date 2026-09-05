RATNI VOJNI INVALIDI I PORODICE PALIH BORACA U NOVOM SADU DOBIJAJU STANOVE: Rešeno i parkiranje

SAVET za osobe sa invaliditetom (OSI) Skupštine Grada Novog Sada održao je danas sednicu na kojoj je razmatrao i prihvatio predloge odluka o otuđenju stanova iz javne svojine Grada i o izmeni Odluke o upravljanju javnim parkiralištima na teritoriji Grada, i uputio ih novosadskoj skupštini na razmatranje.

Foto: Nikoleta Vukovic/Panthermedia/Profimedia

Savet je razmatrao i prihvatio Predlog odluke o otuđenju stanova iz javne svojine Grada Novog Sada u Novom Sadu, Stanoja Stanojevića broj 15, bez naknade, koji su dodeljeni u zakup ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca, saopšteno je iz Skupštine Grada Novog Sada.

Takođe je razmatrao i prihvatio Predlog odluke o izmeni Odluke o upravljanju javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada.

Kako je navedeno u obrazloženju Predloga odluke o izmeni Odluke o upravljanju javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada, Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada uputila je inicijativu za izmenu Odluke o upravljanju javnim parkiralištima na teritoriji Grada, radi proširenja kruga korisnika prava na povlašćeno parkiranje.

Gradska uprava za saobraćaj i puteve, kao nadležna uprava, razmotrila je dostavljenu inicijativu i utvrdila njenu opravdanost.

Predlogom odluke o izmeni Odluke o upravljanju javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada, Članom 1, propisano je da parking-mesta za osobe sa invaliditetom mogu da koriste osobe sa urođenom ili stečnom fizičkom, senzornom ili emocionalnom onesposobljenošću, u skladu sa zakonom, a postupak izdavanja rešenja o ispunjenosti uslova za korišćenje parking-mesta za osobe sa invaliditetom bliže uređuje Gradsko veće posebnim aktom.

Takođe je propisano da Gradska uprava nadležna za socijalnu i dečiju zaštitu donosi rešenje o ispunjenosti uslova, na osnovu akta Gradskog veća.

Prihvaćeni predlozi naći će se na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: JUNAK SA KOŠARA ŽIVI BEZ STRUJE: Sašini saborci uputili potresan apel