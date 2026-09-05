Društvo

ZAHVALNOST ZA ŽRTVU I SLOBODU: Poziv srpskom narodu da dostojanstveno isprati generala Mladića

Novosti online

05. 09. 2026. u 18:58

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Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić pozvao je srpski narod u Republici Srpskoj da se organizuje i u ponedeljak, 7. septembra, dođe na sahranu generala Ratka Mladića.

ЗАХВАЛНОСТ ЗА ЖРТВУ И СЛОБОДУ: Позив српском народу да достојанствено испрати генерала Младића

foto: Dragan Milovanović

Ostojić je, nakon komemoracije generalu Mladiću u Domu Vojske u Beogradu, istakao da je istorijska činjenica da je tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata odbranjena Republika Srpska, kao i da je general bio komandant koji je preuzeo najveći teret.

On je rekao da Srbi na dostojanstven način govore o generalu Mladiću, njegovom liku i delu i izražavaju zahvalnost za svu žrtvu i za slobodu za srpski narod i da pri tom nikog ne vređaju.

(RTRS)

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