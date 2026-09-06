Društvo

DANAS JE SVETI EVTIHIJE: Veruje se da donosi mir i pravi put

V.N.

06. 09. 2026. u 07:14

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SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Evtihija Carigradskog. Kada je bio mali, sa svojim drugovima igrao se tako što su pisali svoja imena na steni, a ispod zanimanje kojim bi se bavili u životu.

ДАНАС ЈЕ СВЕТИ ЕВТИХИЈЕ: Верује се да доноси мир и прави пут

Foto: Deposit/ rglinsky/ kiriak09

Kada je stigao red na njega, on je jednom prilikom, pored svog imena, napisao partijarh Evtihije.

U tridesetoj godini je postao iguman jednog manastira amasijskog.

Kada je napunio 40 godina, mitropolit Amasijski ga je poslao na peti vaseljenski sabor, a on se tamo pokazao u najboljem svetlu, i car Justinijan je tražio savete od njega.

Svi su ga zavoleli zbog dobrote i dela koja je činio, pa su ga postavili za patrijarha.

Veruje se da ljudi koju su danas pred nekom važnom odlukom svakako treba da odu u crkvu i pomole se ovom svecu koji će im pomoći da donesu pravu odluku, uz molitvu.

“Istina stvari objavi te stadu tvome kao pravilo vere, obrazac krotosti i učitelja uzdržanja. Zbog toga si smirenjem stekao visoke počasti, a siromaštvom bogatstva: Oče Evtihije, moli Hrista Boga da spase duše naše.”

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

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