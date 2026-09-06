NOVAC DOLAZI ALI BRZO I ODLAZI Astro savet za nedelju, 6. septembar: Ovi znaci su danas osetljiviji i podložniji povredama

KONJUNKCIJA Meseca, simbola emocija, privatnog života, žena, majke, i Marsa, planete akcije ali i sukoba, u senzitivnom, trpeljivom Raku, podstiče emocije, donosi podložnost povredama, preosetljivost, sukobe sa ljubavnim ljubavnim partnerom i članovima porodice (svađe sa majkom ili starijom ženom u porodici).

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Na udaru su Rakovi, Ovnovi, Jarčevi i Vage.

Međutim, Mesec pravi sekstile sa Suncem i Merkurom u Devici, donoseći uvećanje prihoda preko porodičnog posla ili neke druge samostalne delatnosti, kupovine, prodaje ili izdavanja nekretnina, uslužnih delatnosti, finansijskih transakcija. Novac brzo dolazi, ali i odlazi na razne troškove i vanredne izdatke.

Ovo će najviše osetiti vodeni znaci, Rakovi, Škorpije i Ribe, ali i zemljani znaci, Bikovi, Device i Jarčevi.