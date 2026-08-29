SPREMITE VREMENSKI OBRT! Tačna satnica promene: Ovde prvo stižu grmljavina i pljuskovi
U SRBIJA će tokom prepodneva biti vedro. Do podneva u zapadnim, a sredinom dana i u centralnim predelima očekuje se povećanje oblačnosti.
Maksimalna temperatura biće od 33 na severozapadu do 39 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 35.
Posle podne i uveče promenljivo oblačno i nestabilno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i istočnim delovima Srbije. Biće uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom.
Inače, pljuskova sa grmljavinom biće prvo na zapadu i jugozapadu Srbije i to već negde oko 14 časova.
U centralnim predelima oni se očekuju uglavnom nakon 16-17 časova, a u ostalim predelima tokom večeri i noći.
U košavskom području duvaće veoma jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima, prema kraju dana u slabljenju. U ostalim delovima duvaće slab do umeren severozapadni vetar.
Zbog košavske situacije, ponovo će najsvežije biti u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, temperatura ispod 30 stepeni
Veoma toplo vreme potrajaće do kraja avgusta, a početak septembra doneće osveženje, a više o tome u narednim objavama.
Zbog očekivanih vremenskih prilika treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
(Telegraf)
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