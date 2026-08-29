SRBIJA PRED KLJUČANJEM! Termometri sutra DIVLJAJU do 37°C – Meteorolozi izdali hitno upozorenje!
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
Subota donosi sunčano i toplo vreme, ali i lokalne pljuskove sa grmljavinom, dok će jak jugoistočni vetar posebno pogoditi područje Deliblatske peščare. Visoke temperature zadržaće se u Srbiji do kraja avgusta i tokom prve dekade septembra.
VREME U SRBIJI
U Srbiji će u subotu, 29. avgusta na početku dana biti sunčano i toplo vreme, od sredine dana i posle podne biti promenljivo oblačno i nestabilnije, dok će temperature varirati od 16 do 30 stepeni, na jugu i jugoistoku Srbije do 37 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće lokalna, ali sa uslovima za pojavu grada i jakog vetra u oblasti kratkotrajnih padavina, a van grmljavinskih procesa duvaće slab i umeren, a u košavskom području i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine.
VREME U BEOGRADU
U Beogradu će ujutro i pre podne biti pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno, a u pojedinim delovima grada i sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom uz umeren i jak jugoistočni vetar, i najvišu dnevnu temperaturu oko 34 stepena.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Narednih nedelju dana zadržaće se toplo vreme, sa temperaturama do 37 stepeni, a pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće veoma retka, osim u četvrtak, 3. septembra, kada se prolazno osveženje sa padavinama očekuje u većem delu zemlje.
RHMZ UPOZORAVA NA VISOKE TEMPERATURE
Republički hidrometeorološki zavod ponovio je upozorenje na visoke temperature koje će se se do kraja avgusta i u prvoj dekadi septembra zadržiti u Srbiji i u većini dana iznositi od 32 do 37 stepeni. Upozorenje se prvenstveno odnosi na područje Deliblatske peščare, gde se očekuje najnepovoljnija kombinacija visoke temperature, suvog gorivog materijala i jakog jugoistočnog vetra.
Tu će danas od sredine dana početi da duva umeren i jak jugoistočni vetar, sa udarima od 10 do 14 metara u sekundi, dok se tokom noći ka suboti i u subotu očekuje dodatno pojačanje vetra, sa udarima u većem delu peščare od 15 do 17 metara u sekundi, a kratkotrajno i lokalno i oko 20 m/s.
POVEĆAN POŽARNI RIZIK ZBOG VREMENSKIH USLOVA
Prognozirani udari vetra biće najjači u poslednjih mesec dana, tokom kojeg su na ovom području učestalo beleženi požari. Najavljene lokalne padavine u subotu i nedelju nisu u onoj količini koja bi mogla značajnije da poboljša meteorološke uslove sa aspekta požarnog rizika, naročito imajući u vidu da će se period temperatura iznad prosečnih vrednosti nastaviti i u narednim danima.
Udari jugoistočnog vetra će u nedelju delimično oslabiti u odnosu na subotu, ali će i dalje duvati umeren, povremeno pojačan jugoistočni vetar, brzinom od 5 do 10 metara u sekundi. Nepovoljni meteorološki uslovi zadržaće se, osim u Deliblatskoj peščari i u drugim delovima Srbije.
rt.rs
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
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