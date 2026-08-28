BEBA NIJE HTELA DA ČEKA! Trudnica se porodila u sanitetu kod Šapca!

JEDNA mala devojčica danas je svoj prvi plač pustila u sanitetu, na putu od Bogatića ka Šapcu – u Belotiću i to na ruci doktora Gorana Jezdimirovića.

Foto: N. Živanović

Prema rečima medicinske ekipe, majka je oko 7.30 časova stigla ispred Doma zdravlja u Bogatiću sa snažnim porođajnim bolovima. Kako su bolovi počeli oko 7.15, ekipa je odmah pripremila transport ka šabačkom porodilištu.

Međutim, put do Šapca nije bio dovoljno dug.

Kada su oko 7.40 časova prošli kroz Belotić, porođaj je već počeo u sanitetskom vozilu. Medicinska ekipa je reagovala odmah, a devojčica je rođena za svega dvadesetak sekundi.

Beba je zaplakala nekoliko sekundi nakon rođenja.

-Nakon porođaja, medicinska ekipa je nastavila transport. Majka i beba su u dobrom hemodinamskom stanju prevezene na Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo u Šapcu. Devojčica je u bolnici dobila Apgar ocenu 9. izjavio je dr Goran Jezdimirović i pri tom posebno pohvalio Gordanu Andrić, medicinsku sestru i Dušana Vidakovića, vozača saniteta.

Redakcija "Mačvainfo" razgovarala je i sa presrećnom majkom, koja je potvrdila da su ona i njena beba dobro i da se trenutno nalaze na odeljenju za ginekologiju i akušerstvo u Šapcu.

Ovo je bio četvrti porođaj naše sagovornice.

Za medicinsku ekipu koja je prisustvovala ovom neobičnom dolasku na svet, ovo je još jedna potvrda koliko svaki porođaj nosi neizvesnost, ali i koliko brza i stručna reakcija zdravstvenih radnika znači kada se beba odluči da ne čeka dolazak u porodilište.

Devojčica je, tako, svoj prvi dan života započela u Belotiću – a priča o njenom rođenju sigurno će ostati jedna od onih koje se dugo prepričavaju.

Majci i njenoj devojčici želimo dobro zdravlje, a malenoj sugrađanki – dobrodošlicu na svet!

macvainfo.rs