KOLAPS NA GRANICAMA: Kraj turističke sezone, spremite se za gužve na putevima
POČINjE poslednji vikend u avgustu, a sa njim i još jedan talas pojačanog saobraćaja, upozorava vozače AMSS.
- Zbog završetka letnje sezone i početka školske godine, na putevima se očekuje veći broj vozila, što znači i duža putovanja, zastoje i kolone. Zato vozačima savetujemo da krenu ranije, isplaniraju dovoljno vremena i, pre svega, budu strpljivi. Nervozna i brza vožnja, rizična preticanja i prekoračenje brzine neće nadoknaditi izgubljeno vreme, ali mogu ugroziti život i bezbednost svih učesnika u saobraćaju - navodi se u saopštenju AMSS.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.
Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, putnička vozila zadržavaju se do sat vremena, a teretna do tri sata.
Na (PMV) putničkim terminalima na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu iz Srbije, vozila se zadržavaju 50 minuta, a na ulazu u Srbiju čekaju na Gradini 60 minuta i Preševu 20 minuta.
Na (TMV) terminalima na graničnim prelazima na izlazu iz Srbije terena vozila zadržavaju se na graničnom prelazu Batrovci 180 minuta.
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