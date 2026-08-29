Društvo

PRAZNUJEMO SVETOG ROMANA ĐUNIŠKOG: Danas se pomolite ovim rečima

В.Н.

29. 08. 2026. u 07:04

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SRPSKA pravoslavna crkva 29. avgusta slavi praznik posvećen Svetom Romanu Đuniškom.

ПРАЗНУЈЕМО СВЕТОГ РОМАНА ЂУНИШКОГ: Данас се помолите овим речима

Foto: Unsplash/elimendeinagella

Praznik se obeležava u svim pravoslavnim crkvama, a posebno svečano je u manastiru Sveti Roman.

I sam blaženopočivši vladika ohridski i žički Nikolaj Velimirović, pišući molitvu "U službi Svetom Romanu", najjednostavnijim, a ipak krasnim rečima je zapisao da je ovaj Božiji čovek po svome življenju bio "zemaljski anđeo i nebeski čovek".

Svetitelj se upokojio u devetom veku, a prvi sačuvani zapis o manastiru datira s početka jedanaestog veka, tako da se ubraja među najstarije manastire u Srbiji. Nalazi se na desnoj obali Južne Morave, nedaleko od sela Đunis, i pripada Eparhiji niškoj.

Molitva

"Tebi, ugodniče Boga živoga, Romane čudotvorče, koji si ispunio zakon Boga i spasa našega Isusa Hrista i dobio od Njega život večni; klanjamo se s ljubavlju i blagodarimo Ti sa smirenjem, za premnoga Tvoja čudesna dela, kojima si pomogao nemoćnim ljudima, i proslavio ime Gospoda i spasa svoga. Amin."

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