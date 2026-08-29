RHMZ SE HITNO OGLASIO: Grmljavinske nepogode stižu u Srbiju, duvaće olujni vetar, a mogao bi pasti i grad
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je jutros upozorenje na područje Srbije na lokalnu pojavu grmljavinskih nepogoda, a za područje Južnog Banata na udare vetra.
Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u danas (29. avgusta) lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, sa većom verovatnoćom pojave u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji.
Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred, navodi RHMZ.
Objavljeno je i upozorenje za područje Srbije na visoku temperaturu - do kraja avgusta i u prvoj dekadi septembra maksimalna temperatura u većini dana biće od 32 do 37 stepeni.
Za područje Južnog Banata izdato je upozorenje na udare vetra (za 29. avgust). Tokom jutra i prepodneva na području Vršca i okoline jugoistočni vetar će dostizati udare preko 24 m/s (više od 85 km/h).
U drugom delu dana će udari oslabiti i biće oko 17 m/s (do 60 km/h). Na početku dana biće pretežno sunčano i toplo.
Pre podne u Vojvodini, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima očekuje se promenljivo oblačno i nestabilnije vreme.
Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće lokalna, ali sa uslovima za pojavu grada i jakog vetra u oblasti kratkotrajnih padavina.
Van grmljavinskih procesa duvaće slab i umeren, a u košavskom području i jak jugoistočni vetar.
Najviša temperatura biće od 30 stepeni u Timočkoj Krajini do 37 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije.
Biometeorološka situacija može da izazove uobičajene tegobe kod hronično obolelelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima.
Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.
BONUS VIDEO: Hit snimak sa Vidikovca na Kablaru “koji niko neće da poseti”
Preporučujemo
(MAPE) VREME SE MENjA OD OVOG DATUMA! Šok prognoza Čubrila: Temperatura ide i do 41 stepen, a onda sledi preokret
28. 08. 2026. u 08:23 >> 08:23
HOĆE LI LETO POSUSTATI? Pred nama vreo i vetrovit dan, a evo kad će zahlađenje
28. 08. 2026. u 06:52
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)