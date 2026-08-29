RHMZ SE HITNO OGLASIO: Grmljavinske nepogode stižu u Srbiju, duvaće olujni vetar, a mogao bi pasti i grad

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je jutros upozorenje na područje Srbije na lokalnu pojavu grmljavinskih nepogoda, a za područje Južnog Banata na udare vetra.

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u danas (29. avgusta) lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, sa većom verovatnoćom pojave u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred, navodi RHMZ.

Objavljeno je i upozorenje za područje Srbije na visoku temperaturu - do kraja avgusta i u prvoj dekadi septembra maksimalna temperatura u većini dana biće od 32 do 37 stepeni.

Za područje Južnog Banata izdato je upozorenje na udare vetra (za 29. avgust). Tokom jutra i prepodneva na području Vršca i okoline jugoistočni vetar će dostizati udare preko 24 m/s (više od 85 km/h).

U drugom delu dana će udari oslabiti i biće oko 17 m/s (do 60 km/h). Na početku dana biće pretežno sunčano i toplo.

Pre podne u Vojvodini, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima očekuje se promenljivo oblačno i nestabilnije vreme.

Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće lokalna, ali sa uslovima za pojavu grada i jakog vetra u oblasti kratkotrajnih padavina.

Van grmljavinskih procesa duvaće slab i umeren, a u košavskom području i jak jugoistočni vetar.

Najviša temperatura biće od 30 stepeni u Timočkoj Krajini do 37 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije.

Biometeorološka situacija može da izazove uobičajene tegobe kod hronično obolelelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima.

Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

BONUS VIDEO: Hit snimak sa Vidikovca na Kablaru “koji niko neće da poseti”