Društvo

NOVAC SUTRA NA RAČUNU: Počinje isplata novčanih naknada za nezaposlene

Branka Borisavljević

20. 08. 2026. u 14:56

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NA šalterima Banke Poštanska štedionica sutra počinje isplata redovne i privremene novčane naknade za mesec jul, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje.

НОВАЦ СУТРА НА РАЧУНУ: Почиње исплата новчаних накнада за незапослене

Foto: Profimedia

- Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u petak 21. avgusta, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u subotu 22. avgusta - navodi se u saopštenju.


 

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