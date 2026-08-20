NOVAC SUTRA NA RAČUNU: Počinje isplata novčanih naknada za nezaposlene
NA šalterima Banke Poštanska štedionica sutra počinje isplata redovne i privremene novčane naknade za mesec jul, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje.
- Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u petak 21. avgusta, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u subotu 22. avgusta - navodi se u saopštenju.
Preporučujemo
VAŽNO ZA SVE PENZIONERE: Oglasio se PIO fond, evo šta se dešava sa isplatama novca
06. 08. 2026. u 14:05
VIŠE OD TRI MILIONA NEMACA NEZAPOSLENO: Opet probijena psihološka granica
31. 07. 2026. u 19:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)