ZAVRŠENO SNIMANJE FILMA „SRETENJE“: Istorijski spektakl pred publikom 2027. godine (FOTO)
NAKON tromesečnog snimanja na više lokacija širom Srbije, pala je poslednja klapa igranog filma „Sretenje“, novog ostvarenja reditelja Predraga Gage Antonijevića, koje donosi priču o dvojici najznačajnijih pokretača i stvaralaca nove srpske države Karađorđu Petroviću i Milošu Obrenoviću. Film nastaje u produkciji kompanije m:tel i Dandelion Productions, uz izvršnu produkciju kuće Film danas, a premijera je planirana tokom 2027. godine.
Smešten u vreme od podizanja Prvog srpskog ustanka do tragedije u Radovanjskom lugu, film prati istorijski i lični put dvojice kumova čije su različite vizije slobode, borbe i državnosti oblikovale sudbinu Srbije. Kroz velike istorijske događaje, ali i intimne ljudske dileme, „Sretenje“ otvara pitanja žrtve, odgovornosti, izdaje i nacionalnog jedinstva, donoseći savremeno čitanje jednog od najvažnijih perioda srpske istorije.
U glavnim ulogama nastupaju Nenad Jezdić kao Karađorđe Petrović i Vuk Jovanović kao Miloš Obrenović, dok značajne uloge tumače Mladen Sovilj (Vujica Vulićević), Željko Erkić (Stanoje Glavaš), kao i Nikola Pejaković, Denis Murić, Ivana Nikolić i Lara Dragović.
Povodom završetka snimanja, generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan istakla je značaj ulaganja u domaću audio-vizuelnu produkciju i projekte koji čuvaju kulturno i istorijsko nasleđe.
- Poznato je da je Telekom Srbija, zajedno sa Filmskim centrom Srbije, dao ogroman doprinos razvoju domaće kinematografije i vratio srpski film na mesto koje mu pripada. Danas je Telekom Srbija najveći proizvođač audio-vizuelnog sadržaja u ovom delu Evrope, zahvaljujući čemu su naši autori i njihove priče stigli do publike širom sveta. m:tel nema ambiciju da se bavi filmskom produkcijom, osim u izuzetnim slučajevima kada je reč o temama od posebnog nacionalnog, istorijskog i kulturnog značaja. Upravo zbog toga odlučili smo da podržimo film ‘Sretenje’, kao i nekoliko projekata autora iz Republike Srpske koji se bave važnim istorijskim događajima iz naše novije prošlosti - rekla je Trivan.
Reditelj Predrag Gaga Antonijević naglašava da „Sretenje“ nije film o podelama, već o razumevanju istorije i ljudi koji su je stvarali.
- Ovaj film ne prikazuje samo dva istorijska junaka, već dva pristupa stvaranju slobode i države. Karađorđe i Miloš nisu protivnici, već ljudi koji su, svaki na svoj način, doprineli istom cilju. Želeo sam da pokažem da je Karađorđe bio i veliki diplomata, a Miloš izuzetno hrabar čovek, te da ni jednom ni drugom nije nedostajalo državničkih vrlina. Najvažnije je da razumemo da podele ne donose sreću i da su upravo zajednički ciljevi ono što jedan narod održava kroz istoriju - izjavio je Antonijević.
Uz reditelja Predraga Gagu Antonijevića, autorski tim filma čine i producent Maksa Ćatović, izvršni producent Petar Vukašinović, direktor fotografije Miloš Kodemo, kostimografkinja Jelena Stokuća, scenografkinja Jelena Milinović, maskerka Marinela Spasenović i montažer Filip Dedić.
Pred filmskom ekipom sada je zahtevna faza postprodukcije, nakon koje će publika imati priliku da vidi filmski spektakl koji na upečatljiv način oživljava događaje i ličnosti presudne za nastanak moderne srpske države. Priča o Karađorđu i Milošu, o dvojici kumova koje su istorija i sudbina neraskidivo povezale, na filmskom platnu dobiće novo i snažno tumačenje za savremenu publiku.
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