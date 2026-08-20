Društvo

ZAVRŠENO SNIMANJE FILMA „SRETENJE“: Istorijski spektakl pred publikom 2027. godine (FOTO)

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20. 08. 2026. u 12:00

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NAKON tromesečnog snimanja na više lokacija širom Srbije, pala je poslednja klapa igranog filma „Sretenje“, novog ostvarenja reditelja Predraga Gage Antonijevića, koje donosi priču o dvojici najznačajnijih pokretača i stvaralaca nove srpske države Karađorđu Petroviću i Milošu Obrenoviću. Film nastaje u produkciji kompanije m:tel i Dandelion Productions, uz izvršnu produkciju kuće Film danas, a premijera je planirana tokom 2027. godine.

ЗАВРШЕНО СНИМАЊЕ ФИЛМА „СРЕТЕЊЕ“: Историјски спектакл пред публиком 2027. године (ФОТО)

Foto: Ivana Dašić

Smešten u vreme od podizanja Prvog srpskog ustanka do tragedije u Radovanjskom lugu, film prati istorijski i lični put dvojice kumova čije su različite vizije slobode, borbe i državnosti oblikovale sudbinu Srbije. Kroz velike istorijske događaje, ali i intimne ljudske dileme, „Sretenje“ otvara pitanja žrtve, odgovornosti, izdaje i nacionalnog jedinstva, donoseći savremeno čitanje jednog od najvažnijih perioda srpske istorije.

U glavnim ulogama nastupaju Nenad Jezdić kao Karađorđe Petrović i Vuk Jovanović kao Miloš Obrenović, dok značajne uloge tumače Mladen Sovilj (Vujica Vulićević), Željko Erkić (Stanoje Glavaš), kao i Nikola Pejaković, Denis Murić, Ivana Nikolić i Lara Dragović.

Foto: Teodor Milošević

Povodom završetka snimanja, generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan istakla je značaj ulaganja u domaću audio-vizuelnu produkciju i projekte koji čuvaju kulturno i istorijsko nasleđe.

- Poznato je da je Telekom Srbija, zajedno sa Filmskim centrom Srbije, dao ogroman doprinos razvoju domaće kinematografije i vratio srpski film na mesto koje mu pripada. Danas je Telekom Srbija najveći proizvođač audio-vizuelnog sadržaja u ovom delu Evrope, zahvaljujući čemu su naši autori i njihove priče stigli do publike širom sveta. m:tel nema ambiciju da se bavi filmskom produkcijom, osim u izuzetnim slučajevima kada je reč o temama od posebnog nacionalnog, istorijskog i kulturnog značaja. Upravo zbog toga odlučili smo da podržimo film ‘Sretenje’, kao i nekoliko projekata autora iz Republike Srpske koji se bave važnim istorijskim događajima iz naše novije prošlosti - rekla je Trivan.

Foto: Teodor Milošević

Reditelj Predrag Gaga Antonijević naglašava da „Sretenje“ nije film o podelama, već o razumevanju istorije i ljudi koji su je stvarali.

- Ovaj film ne prikazuje samo dva istorijska junaka, već dva pristupa stvaranju slobode i države. Karađorđe i Miloš nisu protivnici, već ljudi koji su, svaki na svoj način, doprineli istom cilju. Želeo sam da pokažem da je Karađorđe bio i veliki diplomata, a Miloš izuzetno hrabar čovek, te da ni jednom ni drugom nije nedostajalo državničkih vrlina. Najvažnije je da razumemo da podele ne donose sreću i da su upravo zajednički ciljevi ono što jedan narod održava kroz istoriju - izjavio je Antonijević.

Foto: Фото: Теодор Милошевић

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Uz reditelja Predraga Gagu Antonijevića, autorski tim filma čine i producent Maksa Ćatović, izvršni producent Petar Vukašinović, direktor fotografije Miloš Kodemo, kostimografkinja Jelena Stokuća, scenografkinja Jelena Milinović, maskerka Marinela Spasenović i montažer Filip Dedić.

Pred filmskom ekipom sada je zahtevna faza postprodukcije, nakon koje će publika imati priliku da vidi filmski spektakl koji na upečatljiv način oživljava događaje i ličnosti presudne za nastanak moderne srpske države. Priča o Karađorđu i Milošu, o dvojici kumova koje su istorija i sudbina neraskidivo povezale, na filmskom platnu dobiće novo i snažno tumačenje za savremenu publiku.

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