OLUJNI FRONT NADIRE: Evropi prete superćelije, tornada i Balkan na udaru (VIDEO)

STRANICA Severe Weather objavila je da Evropu očekuje dvodnevni period snažnog nevremena na području zapadnog, centralnog i severnog Sredozemlja.

Foto: Magnifik/freepik

Mogući su krupan grad, olujni vetrovi, obilne i bujične kiše i tornada.

Prognozira se više talasa intenzivnih superćelijskih oluja od istočne Španije preko Balearskih ostrva, južne Francuske, Švajcarske, Austrije, do severno-centralne Italije, Slovenije i Hrvatske.

Prema prognozi hrvatskog Držanog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), širom Hrvatske se očekuje pretežno sunčano i vruće vreme, ali od sredine dana na severnom Jadranu, kao i u Gorskoj i centralnoj Hrvatskoj, biće više oblaka, lokalno malo kiše i pljuskovi sa grmljavinom. U petak stiže nevreme.

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- Promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, lokalno i u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, češćih na severnom Jadranu. Na istoku i jugu sunčanije i uglavnom suvo. U unutrašnjosti slab i umeren jugozapadni vetar, u višim predelima i jak - navodi DHMZ.

Uzrok nagle promene vremena

Meteorolog Bojan Lipovšćak objašnjava šta je uzrok ovoj nagloj promeni vremena.

- Hladan i nestabilan okeanski vazduh nalazi se severnije od Alpa, dok je manja količina prodrla nad Đenovski zaliv, gde se razvija plitak ciklon. Glavnina nestabilnog vazduha, uz naoblačenje, manji pad temperature i lokalne nestabilnosti, premeštaće se od večeras do subote preko Hrvatske, donoseći brze promene vremena - navodi Lipovšćak.

Nakon prolaska nestabilnog vazduha, dodaje, od vikenda pa sve do kraja sledeće nedelje očekuje se stabilno, sunčano i toplo vreme.

Potrvđen tornado u Nemačkoj

Inače, snažno nevreme već je zahvatilo delove Nemačke i izazvalo veliku štetu. Jedna žena je poginula, a u Brandenburgu je zvanično potvrđen tornado. Nemačka meteorološka služba (DWD) potvrdila je da je tornado pogodio Firtstenvalde na Špreu u Brandenburgu.

-Događaj u Firtstenvaldeu nesumnjivo je bio tornado - saopštio je DWD nemačkoj novinskoj agenciji dpa. Snimci nevremena kruže društvenim mrežama.

U mestu Valdorf u pokrajini Rajna-Palatinat, 58-godišnja žena smrtno je stradala nakon što je na nju palo stablo. Od četvrtka do subote, kako javlja austrijski Heute, meteorolozi upozoravaju na izuzetno snažno nevreme koje bi moglo da pogodi veliki deo Evrope, uključujući Austriju.

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Prema prognozama Weather.com-a, sa područja zapadnog Sredozemlja stiže ekstremno nevreme koje donosi oluje, orkanske udare vetra i pijavice.

Posebno su ugrožene obalne regije Francuske, Italije, Španije i Hrvatske, dok se Beč i cela Austrija nalaze u zoni najveće opasnosti. Meteorolog Jan Šenk ističe da se Beč nalazi upravo u središtu najugroženijeg područja.

Očekuju se i opasne bujice, kao i izuzetno obilne padavine. Prema aktuelnim modelima, opasnost traje do subote, a slične, neuobičajeno velike količine kiše prognoziraju se i za Švajcarsku, piše Heute.

(Jutarnji list, Večernji list)