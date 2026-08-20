SRBIJA U "CRVENOM": RHMZ upalio alarme, vreme danas pakleno
VREME će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo.
Kako navodi Republički hidrometeolorški zavod, vetar slab i umeren, na severu i u planinskim predelima povremeno i jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 35 do 40 °C.
Upozorenje na jak toplotni talas
Od danas do ponedeljka (20 - 24.08.) očekuje se jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 34 do 40 °S, a u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije, lokalno i oko 42 °S.
U Beogradu, od danas do ponedeljka (20 - 24.08.) maksimalne temperature od 34 do 38 °S.
Crveni meteoalarm
Na području Srbije u skoro svim regijama je upaljeno crveno upozorenje.
Bačka, Banat, Srem, Beograd, Zapadna Srbija, Šumadija, Pomoravlje i Jugoistočna Srbija su ovog jutra pod cvrneim meteoalarmom zbog najavljenih vrćunima i vremena koje je opasno.
Vreme narednih dana
Do kraja ove i početkom naredne sedmice (21-24.08.) pretežno sunčano i veoma toplo, samo se u subotu (22.08.) posle podne uglavnom u brdsko-planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju kratkotrajni pljuskovi uz mogućnost grmljavine.
Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.
Od utorka (25.08.) promenljivo oblačno, mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature.
BONUS VIDEO: Poljoprivredno gazdinstvo porodice Maslar
Preporučujemo
NAKON TROPSKIH 42°C STIŽU PLjUSKOVI I GRMLjAVINA: Detaljan raspored po regionima
19. 08. 2026. u 21:54
TOPLOTNI TALAS SE VRAĆA U PUNOJ SNAZI: Ne navikavajte se na osveženje
18. 08. 2026. u 20:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)