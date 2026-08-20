Društvo

SRBIJA U "CRVENOM": RHMZ upalio alarme, vreme danas pakleno

В.Н.

20. 08. 2026. u 07:10

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VREME će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo.

СРБИЈА У ЦРВЕНОМ: РХМЗ упалио аларме, време данас паклено

Foto: D. Milovanović

Kako navodi Republički hidrometeolorški zavod, vetar slab i umeren, na severu i u planinskim predelima povremeno i jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 35 do 40 °C.

Upozorenje na jak toplotni talas

Od danas do ponedeljka (20 - 24.08.) očekuje se jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 34 do 40 °S, a u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije, lokalno i oko 42 °S.

U Beogradu, od danas do ponedeljka (20 - 24.08.) maksimalne temperature od 34 do 38 °S.

Crveni meteoalarm

Na području Srbije u skoro svim regijama je upaljeno crveno upozorenje.

Bačka, Banat, Srem, Beograd, Zapadna Srbija, Šumadija, Pomoravlje i Jugoistočna Srbija su ovog jutra pod cvrneim meteoalarmom zbog najavljenih vrćunima i vremena koje je opasno.

Vreme narednih dana

Do kraja ove i početkom naredne sedmice (21-24.08.) pretežno sunčano i veoma toplo, samo se u subotu (22.08.) posle podne uglavnom u brdsko-planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju kratkotrajni pljuskovi uz mogućnost grmljavine.

Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.

Od utorka (25.08.) promenljivo oblačno, mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature.

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