ŠKOLSKI RANAC DO DOZVOLJENE TEŽINE: Evo koliko bi školska torba trebalo da bude teška!

SA početkom školske godine vraća se i dobro poznata dilema roditelja - da li je ranac koji dete svakodnevno nosi pretežak i koliko je zapravo bezbedno da bude opterećen?

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Težina nije jedino na šta treba obratiti pažnju: važni su i veličina ranca, raspored stvari i način nošenja, jer nepravilno opterećenje može da izazove bolove u vratu, ramenima i leđima i utiče na držanje deteta. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd zato donosi preporuke kako da se školska torba pravilno izabere, spakuje i nosi.

Važno je, međutim, napraviti razliku između tegoba koje pretežak ranac može da izazove i trajnih deformiteta kičme. Teška školska torba nije dokazani neposredni uzrok skolioze i drugih trajnih deformiteta, čiji je nastanak složen i povezan sa brojnim faktorima. Ipak, pod velikim teretom dete može da menja položaj tela i naginje se napred, unazad ili u stranu kako bi održalo ravnotežu, što dovodi do zamora mišića, bolova i dodatnog opterećenja kičme. Kod dece koja već imaju probleme sa kičmom, prevelika težina ranca može dodatno da pogorša tegobe, piše Zdravlje.org.rs.

Koliko bi školska torba trebalo da bude teška?

Preporuka ortopeda i fizijatara je da torba sa knjigama, priborom, hranom i vodom bude što lakša - poželjno do oko 10 odsto telesne težine deteta, a najviše 15 odsto. Tako bi dete teško 25 kilograma trebalo da nosi ranac od oko 2,5 kilograma, a ne teži od 3,75 kilograma.

Ipak, granica nije ista za svako dete i zavisi od uzrasta, građe, snage, zdravstvenog stanja i dužine puta do škole. Ako se dete muči da podigne ranac, naginje se dok hoda ili se brzo zamara, teret bi trebalo smanjiti bez obzira na izmereni procenat.

Ranac bi trebalo da odgovara visini i građi deteta, da ne bude širi od trupa i da prileže uz leđa. Važne su dve široke i podesive naramenice, dok grudni i pojasni kaiš dodatno pomažu da se težina ravnomernije rasporedi.

Kako pravilno spakovati i nositi ranac?

Najteže stvari treba staviti u pregradu najbližu leđima, sadržaj ravnomerno rasporediti, a nepotrebne knjige i pribor redovno uklanjati. Ranac se uvek nosi na oba ramena, jer nošenje preko jednog ramena neravnomerno opterećuje telo.

Na preveliko opterećenje ukazuju naginjanje pri hodu, brzo zamaranje, bol ili ukočenost vrata, ramena i leđa, tragovi naramenica, promena načina hoda, kao i trnjenje ili slabost u rukama. Ako bol traje ili se ponavlja, budi dete noću ili je praćen slabošću, trnjenjem, promenom hoda ili vidljivom asimetrijom ramena i leđa, potreban je pregled pedijatra.

Loše držanje kod svakog desetog deteta

Prema sistematskim pregledima školske dece u Beogradu tokom 2023/2024. godine, deformiteti stopala utvrđeni su kod 22,4 odsto dece, loše telesno držanje kod 10,3 odsto, kifoza kod sedam, a skolioza kod 5,2 odsto pregledanih.

Pored pravilnog izbora i nošenja ranca, važna je svakodnevna fizička aktivnost, koja jača mišiće leđa, stomaka i ramenog pojasa i doprinosi pravilnom držanju. Deo odgovornosti imaju i škole, koje boljom organizacijom potrebnog materijala i mogućnošću ostavljanja dela udžbenika u školi mogu da smanje teret koji deca svakodnevno nose.

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