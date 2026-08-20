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KOLONA ŠLEPERA KRENULA PO MLADU: Svatovi kakve ne viđamo često (VIDEO)

В.Н.

20. 08. 2026. u 12:22

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NESVAKIDAŠNjA svadba u Novom Pazaru privukla je pažnju kada su kolege kamiondžije formirale kolonu šlepera i zajedno krenule po mladu.

КОЛОНА ШЛЕПЕРА КРЕНУЛА ПО МЛАДУ: Сватови какве не виђамо често (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub/ Sandzak Danas

Svatovi Dženana Curića iz novopazarskog naselja Požega privukli su pažnju nesvakidašnjim prizorom – umesto uobičajene kolone automobila, njegove kolege kamiondžije okupile su se sa svojim šleperima i zajedno krenule po mladu.

Jedan od najlepših dana u životu Dženana Curića obeležen je tako na način koji će se dugo prepričavati.

Porodica Curić, godinama je vezana za kamione i međunarodni transport, pa su Dženanove kolege odlučile da i njegovo svadbeno veselje dobije poseban pečat profesije kojoj pripadaju.

Kamiondžije su stigle svojim velikim teretnim vozilima, ukrašenim za ovu priliku, a zatim je formirana prava svadbena kolona šlepera koja je zajedno sa ostalim svatovima krenula po mladu.

Kolegijalnost na delu

Gest kolega privukao je pažnju i zbog zajedništva među novopazarskim prevoznicima. Profesionalni vozači veliki deo života provode daleko od svojih porodica, prelaze granice i suočavaju se sa dugim čekanjima, rokovima i zahtevnim putevima, pa među njima često nastaju snažna prijateljstva i osećaj kolegijalnosti.

Dolazak kolega kamionima na Dženanovu svadbu pokazao je da se ta povezanost ne završava sa radnim danom. Kada je trebalo obeležiti jedan od najvažnijih trenutaka u životu njihovog kolege, bili su tu na način koji najbolje oslikava njihovo zanimanje.

 

Kamioni sve vidljiviji deo privrede Novog Pazara

Novi Pazar je nekada širom bivše Jugoslavije i regiona bio posebno prepoznatljiv po tekstilnoj, a naročito džins industriji. Danas, uz trgovinu, proizvodnju i druge delatnosti, međunarodni transport zauzima sve vidljivije mesto među poslovima kojima se bave novopazarski privrednici.

Zbog toga kolona kamiona na jednoj svadbi nije bila samo zanimljiv prizor, već i slika profesije koja je poslednjih godina sve prisutnija u ovom kraju.

Dženanove kolege pokazale su da kamion nije samo sredstvo za rad i zaradu. Tog dana postao je deo svadbenog veselja, prijateljstva i jedne porodične uspomene.

(Sandžak Danas)

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