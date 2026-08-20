KOLONA ŠLEPERA KRENULA PO MLADU: Svatovi kakve ne viđamo često (VIDEO)
NESVAKIDAŠNjA svadba u Novom Pazaru privukla je pažnju kada su kolege kamiondžije formirale kolonu šlepera i zajedno krenule po mladu.
Svatovi Dženana Curića iz novopazarskog naselja Požega privukli su pažnju nesvakidašnjim prizorom – umesto uobičajene kolone automobila, njegove kolege kamiondžije okupile su se sa svojim šleperima i zajedno krenule po mladu.
Jedan od najlepših dana u životu Dženana Curića obeležen je tako na način koji će se dugo prepričavati.
Porodica Curić, godinama je vezana za kamione i međunarodni transport, pa su Dženanove kolege odlučile da i njegovo svadbeno veselje dobije poseban pečat profesije kojoj pripadaju.
Kamiondžije su stigle svojim velikim teretnim vozilima, ukrašenim za ovu priliku, a zatim je formirana prava svadbena kolona šlepera koja je zajedno sa ostalim svatovima krenula po mladu.
Kolegijalnost na delu
Gest kolega privukao je pažnju i zbog zajedništva među novopazarskim prevoznicima. Profesionalni vozači veliki deo života provode daleko od svojih porodica, prelaze granice i suočavaju se sa dugim čekanjima, rokovima i zahtevnim putevima, pa među njima često nastaju snažna prijateljstva i osećaj kolegijalnosti.
Dolazak kolega kamionima na Dženanovu svadbu pokazao je da se ta povezanost ne završava sa radnim danom. Kada je trebalo obeležiti jedan od najvažnijih trenutaka u životu njihovog kolege, bili su tu na način koji najbolje oslikava njihovo zanimanje.
Kamioni sve vidljiviji deo privrede Novog Pazara
Novi Pazar je nekada širom bivše Jugoslavije i regiona bio posebno prepoznatljiv po tekstilnoj, a naročito džins industriji. Danas, uz trgovinu, proizvodnju i druge delatnosti, međunarodni transport zauzima sve vidljivije mesto među poslovima kojima se bave novopazarski privrednici.
Zbog toga kolona kamiona na jednoj svadbi nije bila samo zanimljiv prizor, već i slika profesije koja je poslednjih godina sve prisutnija u ovom kraju.
Dženanove kolege pokazale su da kamion nije samo sredstvo za rad i zaradu. Tog dana postao je deo svadbenog veselja, prijateljstva i jedne porodične uspomene.
(Sandžak Danas)
BONUS VIDEO: Džek Dimić dolazi na Međunarodni filmski festival u Nišu
Preporučujemo
Hrvat snimio POSKOKA dok se hrani: Ovo se retko događa pred kamerom (VIDEO)
19. 08. 2026. u 23:05
Uživate u pivu? Evo kako jedno pivo dnevno utiče na zdravlje
19. 08. 2026. u 22:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)