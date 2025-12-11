UPOZORENJE ZA VOZAČE: Radovi na auto-putu

JP “Putevi Srbije” izvodiće radove na auto-putu Beograd-Niš na dve deonice.

Radovi na državnom putu 1. A reda broj 1, petlja Ostružnica - petlja Orlovača

JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se 12.12.2025. godine, u periodu od 12 do 15 časova, izvoditi radovi na redovnom održavanju ( sanacija oštećene zaštitne odbojne ograde na spoljnoj bankini) na državnom putu 1. A reda broj 1, deonica petlja Ostružnica - petlja Orlovača, smer Beograd - Niš.

Tokom izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom, dok će zaustavna saobraćajna traka, u dužini od minimum 200 metara, u zoni radova biti zatvorena za saobraćaj.

Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Radovi na državnom putu 1. A reda broj 1, petlja Mali Požarevac - petlja Vrčin

JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se 12.12.2025. godine, u periodu od 8 do 11.30 časova, izvoditi radovi na redovnom održavanju ( sanacija oštećene zaštitne odbojne ograde na spoljnoj bankini) na državnom putu 1. A reda broj 1, deonica petlja Mali Požarevac - petlja Vrčin, smer Niš - Beograd.

Tokom izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom, dok će zaustavna saobraćajna traka, u dužini od minimum 400 metara, u zoni radova biti zatvorena za saobraćaj.

Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

ZADRŽAVANjA VOZILA NA NAPLATNIM STANICAMA

JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na autoputevima Republike Srbije.

Savetujemo da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

