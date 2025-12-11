UPOZORENJE ZA VOZAČE: Radovi na auto-putu
JP “Putevi Srbije” izvodiće radove na auto-putu Beograd-Niš na dve deonice.
Radovi na državnom putu 1. A reda broj 1, petlja Ostružnica - petlja Orlovača
JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se 12.12.2025. godine, u periodu od 12 do 15 časova, izvoditi radovi na redovnom održavanju ( sanacija oštećene zaštitne odbojne ograde na spoljnoj bankini) na državnom putu 1. A reda broj 1, deonica petlja Ostružnica - petlja Orlovača, smer Beograd - Niš.
Tokom izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom, dok će zaustavna saobraćajna traka, u dužini od minimum 200 metara, u zoni radova biti zatvorena za saobraćaj.
Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na državnom putu 1. A reda broj 1, petlja Mali Požarevac - petlja Vrčin
JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se 12.12.2025. godine, u periodu od 8 do 11.30 časova, izvoditi radovi na redovnom održavanju ( sanacija oštećene zaštitne odbojne ograde na spoljnoj bankini) na državnom putu 1. A reda broj 1, deonica petlja Mali Požarevac - petlja Vrčin, smer Niš - Beograd.
Tokom izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom, dok će zaustavna saobraćajna traka, u dužini od minimum 400 metara, u zoni radova biti zatvorena za saobraćaj.
Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
ZADRŽAVANjA VOZILA NA NAPLATNIM STANICAMA
JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na autoputevima Republike Srbije.
Savetujemo da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
AVION SE ZABIO U AUTOMOBIL NA AUTO-PUTU: Srča i delovi vozila leteli na sve strane (VIDEO)
10. 12. 2025. u 16:53
VAŽNO UPOZORENjE ZA VOZAČE, OGLASILI SE "PUTEVI SRBIJE" Poseban oprez na ovim deonicama
01. 12. 2025. u 21:34
DVE OSOBE LAKŠE POVREĐENE: U Novom Sadu za dan dogodile se tri saobraćajne nesreće
11. 12. 2025. u 15:48
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)