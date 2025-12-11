GUJON: Filmom o grofu Savi Vladislaviću vraćamo iz zaborava jednog od najznačajnijih Srba u ruskoj istoriji

DIREKTOR Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon istakao je večeras na premijeri filma o grofu Savi Vladislaviću, Srbinu koji je postao ruski diplomata i „desna ruka“ ruskog cara Petra Velikog, da ovaj dokumentarac predstavlja važan korak ka obnovi sećanja na nepravedno zanemarenu ličnost koja trajno povezuje srpsku i rusku istoriju.

Foto: Marko Petrović

Gujon je naglasio da je Sava Vladislavić, Srbin iz Gacka koji je rođen krajem 17. veka, ostavio dubok trag u svetskoj diplomatiji, pre svega time što je ucrtao i danas važeću granicu između Rusije i Kine.

„Premijera filma u Ruskom domu je početak oživljavanja priče o čoveku koji je bio „naše gore list“ u samom srcu Ruske imperije. Do kraja godine, prikazaćemo proširenu verziju filma kroz serijal od sedam epizoda na srpskoj televiziji, dok će sledeće godine uslediti velika promocija u Sankt Peterburgu, gradu u kome je Vladislavić sahranjen“, rekao je Gujon.

Foto: Marko Petrović

Putopisno dokumentarni film vodi publiku kroz mesta u kojima je grof Sava Vladislavić delovao a sniman je u čak osam zemalja: Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Italiji, Rusiji, Turskoj i Kini.

„U Srbiji je nedovoljno poznata činjenica da je grof Sava Vladislavić osnovao Trojicosavsk, jedini grad na svetu posvećen Svetom Savi i to na granici današnje Rusije i Mongolije. Grof je takođe dao nemerljiv doprinos evropskoj kulturi kroz mecenstvo, inspirišući slavnog Vivaldija da mu posveti operu“, naglasio je Gujon.

Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Republike Srbije je finansirala snimanje serijala, autor je Boško Kozarski koji je nagrađivan u Srbiji i Rusiji za doprinos promociji kultura obe zemlje.

Foto: Marko Petrović

Nakon premijere filma publika je mogla da obiđe izložbu posvećenu Petru Velikom koja se održava u Ruskom domu u okviru Dana Ermitaža u Srbiji.