Društvo

GUJON: Filmom o grofu Savi Vladislaviću vraćamo iz zaborava jednog od najznačajnijih Srba u ruskoj istoriji

В.Н.

11. 12. 2025. u 20:00

DIREKTOR Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon istakao je večeras na premijeri filma o grofu Savi Vladislaviću, Srbinu koji je postao ruski diplomata i „desna ruka“ ruskog cara Petra Velikog, da ovaj dokumentarac predstavlja važan korak ka obnovi sećanja na nepravedno zanemarenu ličnost koja trajno povezuje srpsku i rusku istoriju.

ГУЈОН: Филмом о грофу Сави Владиславићу враћамо из заборава једног од најзначајнијих Срба у руској историји

Foto: Marko Petrović

Gujon je naglasio da je Sava Vladislavić, Srbin iz Gacka koji je rođen krajem 17. veka, ostavio dubok trag u svetskoj diplomatiji, pre svega time što je ucrtao i danas važeću granicu između Rusije i Kine.

„Premijera filma u Ruskom domu je početak oživljavanja priče o čoveku koji je bio „naše gore list“ u samom srcu Ruske imperije. Do kraja godine, prikazaćemo proširenu verziju filma kroz serijal od sedam epizoda na srpskoj televiziji, dok će sledeće godine uslediti velika promocija u Sankt Peterburgu, gradu u kome je Vladislavić sahranjen“, rekao je Gujon.

Foto: Marko Petrović

Putopisno dokumentarni film vodi publiku kroz mesta u kojima je grof Sava Vladislavić delovao a sniman je u čak osam zemalja: Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Italiji, Rusiji, Turskoj i Kini.

„U Srbiji je nedovoljno poznata činjenica da je grof Sava Vladislavić osnovao Trojicosavsk, jedini grad na svetu posvećen Svetom Savi i to na granici današnje Rusije i Mongolije. Grof je takođe dao nemerljiv doprinos evropskoj kulturi kroz mecenstvo, inspirišući slavnog Vivaldija da mu posveti operu“, naglasio je Gujon.

Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Republike Srbije je finansirala snimanje serijala, autor je Boško Kozarski koji je nagrađivan u Srbiji i Rusiji za doprinos promociji kultura obe zemlje.

Foto: Marko Petrović

Nakon premijere filma publika je mogla da obiđe izložbu posvećenu Petru Velikom koja se održava u Ruskom domu u okviru Dana Ermitaža u Srbiji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 1

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RADINA ŠOK ISPOVEST Grand je Milana terao da peva na dan sahrane - otac mu je poginuo, ujak mu je bio očinska figura

RADINA ŠOK ISPOVEST "Grand je Milana terao da peva na dan sahrane - otac mu je poginuo, ujak mu je bio očinska figura"