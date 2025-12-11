Posađeno 50 stabala omorike i usađena briga o zaštiti životne sredine

„Dunav osiguranje“ i „Dunav RE“ zajedno sa osnovcima u akciji Šumskog karavana

Foto: PAKT studio

U dvorištu OŠ „Duško Radović“ na Novom Beogradu, predstavnici kompanija „Dunav osiguranje“ i „Dunav RE“ posadili su zajedno s đacima u okviru akcije Šumskog karavana 50 stabala Pančićeve omorike. Foto: PAKT studio Inžinjeni šumarstva u misiji edukacije na temu ekologije

„Ovaj deo godine, specifičan sam po sebi, naročito volimo i unapred mu se radujemo i zbog sada već tradicionalnog učešća u akciji sadnje Pančićeve omorike u školskim dvorištima širom Srbije. Ako bismo odabrali nešto što nas izdvaja u našem radu, sigurno bismo se opredelili za međunarodno iskustvo. I tu je važno istaći da se istovremeno trudimo da svojim zalaganjem negujemo sigurnost i autentičnost našeg domaćeg okruženja uz vođenje najboljom praksom iz inostranstva. U akciji Šumskog karavana prepoznali smo i jedno i drugo kao zajedničke vrednosti. Uvereni smo u viziju koju smo u „Dunavu Re“ definisali. Oslonjeni na aktivnosti u sadašnjosti, gledamo u budućnost, a sve sa željom da živimo i stvaramo u sigurnom okruženju koje je nemoguće ostvariti bez brige o ekologiji, kao i zdravog odrastanja naše dece“ – naveo je Vladimir Uzelac, predsednik IO kompanije „Dunav RE“. Foto: PAKT studio Vladimir Uzelac, predsednik IO kompanije „Dunav RE“

Izbor Pančićeve omorike za sadnju nije slučajan budući da je u pitanju ugrožena vrsta, ali i autohtona srpska sorta koju karakteriše lep i graciozan izgled koji će krasiti školska dvorišta. Razvijene sadnice visine od 1,5 do 2 m uz sistem održavanja u saradnji sa osnovnim školama izdvajaju akciju „Šumskog karavana“ i predstavljaju garanciju uspeha pošumljavanja. Foto: PAKT studio I deca i edukatori na istom zadatku - sadnja stabala Pančićeve omorike

– Kompanija „Dunav osiguranje“ je tokom svog postojanja, koje traje duže od pola veka, uvek nastojala da pruži podršku i bude oslonac pojedincima i institucijama u društveno odgovornim aktivnostima. Sadnja Pančićeve omorike zajedno sa školarcima iz OŠ „Duško Radović“ novo je iskustvo i pravo zadovoljstvo. U duhu slogana naše kompanije je i ideja da uspostavljamo, a potom i negujemo prijateljstva. Prijateljstva stečena u detinjstvu upravo su ona najčvršća koja su kasnije tokom života zaslužna za mnoge blagodati. Foto: PAKT studio Edukacijom dece do usvajanja i primene znanja na temu ekologije

Zato nas raduje što se u ovoj akciji deca simbolično povezuju s prirodom, prvo sadnjom, brigom i učenjem o stablima omorike, a onda i kroz to što će rasti i razvijati se zajedno.

Uvereni smo da znanje i osećaj odgovornosti koji se na takav način prenosi budućim generacijama doprinosi očuvanju životne sredine i postavlja čvrste korene održive budućnosti – izjavio je Novak Ušćumlić, direktor Direkcije za osiguranje Kompanije „Dunav osiguranje“. Foto: PAKT studio Novak Ušćumlić - U ovoj akciji deca se simbolično povezuju sa prirodom

U organizovanju akcija pošumljavanja, sadnjom upravljaju iskusni šumarski inženjeri. Zahvaljujući njima, edukacijom su obuhvaćena deca uzrasta od prvog do četvrtog razreda budući da su analizom utvrdili da je to najbolji uzrast za usvajanje i primenu stečenog znanja na temu ekologije. Foto: PAKT studio Vladimir Uzelac - Dunav RE tradicionalno učestvuje u akciji sadnje Pančićeve omorike

– Sa 29,1% teritorije pod šumama, Srbija beleži značajno nisku stopu pošumljenosti, koja je u zemljama Evrope, poređenja radi, čak 46%. Najveći problem zbog manjka pošumljenosti je upravo lošiji kvalitet vazduha i dostizanje visokih temperatura leti, pogotovo u gradovima. Zato je baš ova akcija sadnje značajna za menjanje procenta koji nam ne ide u prilog, ali i za dugoročno podizanje svesti o značaju očuvanja životne sredine – izjavio Nikola Popović, koordinator Šumskog karavana. Foto: PAKT studio Aleksej Janićijević, Srđan Vukašinović i Nikola Popović iz Šumskog karavana



