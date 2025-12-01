SVETSKI DAN BORBE PROTIV HIV-A: Danas besplatno testiranje i savetovanje
DANAS se obeležava Svetski dan borbe protiv HIV-a, od čega se u Srbiji leči oko 3.000 osoba.
- Zabrinjava da više od 1.000 naših sugrađana ne zna da ima HIV, iako bi njihovo pravovremeno dijagnostikovanje i lečenje doprinelo da kvalitetno žive, a zdravstveno stanje drže pod kontrolom - rekao je Nikola Novaković, medicinski tehničar i savetnik za testiranje na HIV.
On je za Tanjug rekao da će danas besplatno testiranje i savetovanje biti organizovano u Udruženju Potent.
- Danas će se u Beogradu testiranje i savetovanje vršiti na adresi Miloša Pocerca 27, od 9 do 14 časova, u Kragujevcu na adresi Vojvode Putnika 58b, u prolazu pored apoteke Dr Max, od 16 do 20 časova, u Nišu - Stevana Nemanje 69 od 13 do 17 časova i u Pančevu u kombiju ispred Kulturnog centra, od 15 do 17 časova. Osim u Pančevu, gde će testiranje biti u kombiju, ostalo je sve u kancelarijama Potenta - precizirao je on.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Tramvaj za besplatno testiranje na HIV
