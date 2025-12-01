Društvo

SVETSKI DAN BORBE PROTIV HIV-A: Danas besplatno testiranje i savetovanje

P. Đurđević

01. 12. 2025. u 10:00

DANAS se obeležava Svetski dan borbe protiv HIV-a, od čega se u Srbiji leči oko 3.000 osoba.

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ХИВ-А: Данас бесплатно тестирање и саветовање

Foto Shutterstock

- Zabrinjava da više od 1.000 naših sugrađana ne zna da ima HIV, iako bi njihovo pravovremeno dijagnostikovanje i lečenje doprinelo da kvalitetno žive, a zdravstveno stanje drže pod kontrolom - rekao je Nikola Novaković, medicinski tehničar i savetnik za testiranje na HIV.

On je za Tanjug rekao da će danas besplatno testiranje i savetovanje biti organizovano u Udruženju Potent.

- Danas će se u Beogradu testiranje i savetovanje vršiti na adresi Miloša Pocerca 27, od 9 do 14 časova, u Kragujevcu na adresi Vojvode Putnika 58b, u prolazu pored apoteke Dr Max, od 16 do 20 časova, u Nišu - Stevana Nemanje 69 od 13 do 17 časova i u Pančevu u kombiju ispred Kulturnog centra, od 15 do 17 časova. Osim u Pančevu, gde će testiranje biti u kombiju, ostalo je sve u kancelarijama Potenta - precizirao je on.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Tramvaj za besplatno testiranje na HIV

