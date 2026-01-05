OGLASILO SE JP PUTEVI SRBIJE: Svi putevi prohodni

JP „PUTEVI Srbije“ saopštilo je danas da su auto-putevi i svi državni putevi prvog i drugog reda, kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima, prohodni za saobraćaj.

Foto: V. Mitrić

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Bačke, Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Novog Sada, Pančeva, Požarevca, Užica, Valjeva, Zaječara i Zrenjanina.

Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca, Valjeva, Novog Pazara i Fruške gore (Iriški venac). Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu, spremni da reaguju po potrebi.

Foto: V. Mitrić

- Raspolažemo dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle - navodi se u saopštenju. JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike u saobraćaju da bez preke potrebe ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, a ukoliko krenu, da zbog loših vremenskih uslova budu posebno oprezni, poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, kao i da ne pretiču vozila zimskog održavanja, jer svojim neodgovornim ponašanjem mogu da prouzrokuju saobraćajnu nezgodu.

Detaljne informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu mogu se naći na internet prezentaciji JP „Putevi Srbije" na linku: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima.

(Tanjug)

