OGLASILO SE JP PUTEVI SRBIJE: Svi putevi prohodni
JP „PUTEVI Srbije“ saopštilo je danas da su auto-putevi i svi državni putevi prvog i drugog reda, kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima, prohodni za saobraćaj.
Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Bačke, Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Novog Sada, Pančeva, Požarevca, Užica, Valjeva, Zaječara i Zrenjanina.
Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca, Valjeva, Novog Pazara i Fruške gore (Iriški venac). Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu, spremni da reaguju po potrebi.
- Raspolažemo dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle - navodi se u saopštenju. JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike u saobraćaju da bez preke potrebe ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, a ukoliko krenu, da zbog loših vremenskih uslova budu posebno oprezni, poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, kao i da ne pretiču vozila zimskog održavanja, jer svojim neodgovornim ponašanjem mogu da prouzrokuju saobraćajnu nezgodu.
Detaljne informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu mogu se naći na internet prezentaciji JP „Putevi Srbije" na linku: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
BEOGRAD POD SNEGOM: I dalje pada u prestonici
Preporučujemo
OVDE VOZITE OPREZNO: Pogledajte spisak najkritičnijih tačaka na putevima Srbije
22. 12. 2025. u 12:15
VEJE, NE STAJE: Sneg u lozničkom i šabačkom kraju i pod Majevicom u Republici Srpskoj
05. 01. 2026. u 11:38
OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)