VEJE, NE STAJE: Sneg u lozničkom i šabačkom kraju i pod Majevicom u Republici Srpskoj

SNEG je, u lozničkom i šabačkom kraju, počeo snažno da veje bez prestanka, od oko 7,30 časova.

Foto: V. Mitrić

Brzo je napadao na sve strane od brzog puta, magistralnih i lokalnih drumova do ulica, trgova, sokaka, zaseoka. Saobraćaj se odvija otežano, ali nema blokiranih saobraćajnica.

U oba grada zimske službe su, od ranih jutarnjih časova. Sva mehanizacija i ljudi su na terenu. U Šapcu je vozilo koje čisti sneg, pošto je proklizalo, udarilo u vozilo koje je bilo parkirano kraj puta.

Ekipe komunalaca dok očiste jedan deo, po gradovima, idu dalje, ali predhodno očišćeno, sneg ponovo pokrije. Visina snežnog pokrivača je oko 30 centimetara.

Ekipe za čišćenje snega rade neprestano i uvedena su dežurstva.

-Trenutno je na terenu deset radnika koji posipaju mešavine peska, soli i kalcijum-hlorida - rekao je Tomsilav Mandić, direktor JKP "Naš dom" u Loznici, pa dodao:

- Na terenu su i tri mašine, dva traktora i utovarivač kojima se razgrće sneg sa trotoara, čiste se pešačke zone, gimnazijski i park u Banji Koviljači.

U magacinima, kako kaže Mandić, poseduju 12 do 13 tona soli, između 50 i 60 kubika peska, dve tone kalcijum-hidroksida, kao i mehanizaciju, jedan veliki ult, skip, manji ult, tri traktora, tri duvača, tri putarca i auto-dizalica sa korpom.

Od održavanu 255 kilometara puteva i ulica, u lozničkom kraju, zaduženo je PZP "Valjevo", koje angažuje JP "Loznica razvoj". Veliki snežni nanosi, juče su, zabeleženi i prema graničnom prelazu Trbušnica.

Sneg u ugljevičkom kraju, od ujutru, neprestano pada stvarajući tegobe ljudima tog dela Republike Srpske.

Ekipe za čišćenje snega izašle su na teren od 10 časova, a prema saopštenju iz Opštinske uprave, putni pravci u seoskim područjima čiste se po utvrđenim prioritetima.

- Na terenu je 20 mašina za čišćenje snega po svim mesnim zajednicama. Posebno se vodi računa tamo gde su dijalizni bolesnici - rečeno je iz Opštinske uprave.

Visina snežnog pokrivača u gradskom delu Ugljevika je više od 20 centimetara dok je na rubnim područjima i više.