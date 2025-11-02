Društvo

SRBI SA KIM PETI DAN PEŠAČE KA NOVOM SADU: Milanovčani im se pridružuju u znak podrške (FOTO)

В. Н.

02. 11. 2025. u 09:43

SRBI sa Kosova i Metohije, koji već peti dan pešače ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada, krenuli su rano jutros iz Gornjeg Milanovca, gde im se u koloni pridružila i grupa Milanovčana.

СРБИ СА КИМ ПЕТИ ДАН ПЕШАЧЕ КА НОВОМ САДУ: Милановчани им се придружују у знак подршке (ФОТО)

Novosti

Pešake je ispratio predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević, poželevši im srećan put i uspešan završetak ovog simboličnog poduhvata.

Novosti

Sledeća stanica na njihovom putu je Ljig.

Novosti

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)

OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)