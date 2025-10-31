POSLEDNJI TRZAJI MIHOLJSKOG LETA ZA VIKEND, A ONDA SLEDI PROMENA: Vremenska prognoza za petak, 31. oktobar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: N. Živanović

VREME U SRBIJI

Tokom dana pretežno sunčano i toplo, u severnim i južnim krajevima Srbije uz prolaznu umerenu oblačnost i temperaturama od dva do 25 stepeni.

Vetar slab, na istoku i umeren severnih pravaca.

VREME U BEOGRADU

Jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca i najvišu dnevnu temperaturu oko 22 stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Za vikend će se zadržati toplo vreme sa temperaturama do 25 stepeni, dok se pad temperature očekuje početkom naredne nedelje.

(sputnikportal.rs)

