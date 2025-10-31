POSLEDNJI TRZAJI MIHOLJSKOG LETA ZA VIKEND, A ONDA SLEDI PROMENA: Vremenska prognoza za petak, 31. oktobar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Tokom dana pretežno sunčano i toplo, u severnim i južnim krajevima Srbije uz prolaznu umerenu oblačnost i temperaturama od dva do 25 stepeni.
Vetar slab, na istoku i umeren severnih pravaca.
VREME U BEOGRADU
Jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca i najvišu dnevnu temperaturu oko 22 stepena.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Za vikend će se zadržati toplo vreme sa temperaturama do 25 stepeni, dok se pad temperature očekuje početkom naredne nedelje.
(sputnikportal.rs)
