POSLEDNJI TRZAJI MIHOLJSKOG LETA ZA VIKEND, A ONDA SLEDI PROMENA: Vremenska prognoza za petak, 31. oktobar

31. 10. 2025. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: N. Živanović

VREME U SRBIJI

Tokom dana pretežno sunčano i toplo, u severnim i južnim krajevima Srbije uz prolaznu umerenu oblačnost i temperaturama od dva do 25 stepeni.

Vetar slab, na istoku i umeren severnih pravaca.

VREME U BEOGRADU

Jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca i najvišu dnevnu temperaturu oko 22 stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Za vikend će se zadržati toplo vreme sa temperaturama do 25 stepeni, dok se pad temperature očekuje početkom naredne nedelje.

