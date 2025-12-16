STIGLO 218.000 PRIJAVA OBJEKATA ZA LEGALIZACIJU Macut: "To pokazuje poverenje u državu"

PREDSEDNIK Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da je do danas u 13 sati stiglo 218.000 prijava za upis bespravnih objekata i istakao da je tolika zainteresovanost građana pokazatelj da ljudi veruju državi.

Macut je rekao za Radio Beograd da su zakon o subvencionisanim stambenim kreditima za mlade i Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upisa prava svojine na nepokretnostima deo populacione politike Srbije, jer vlast na taj način planira da time privuče mlade da ostanu u zemlji.

- Mi želimo da privučemo i mlade koji rade u sektoru zdravstva da ostanu, na primer, u zonama koje nisu toliko naseljene - naveo je Macut.

Premijer je izrazio uverenje da će država u narednom periodu da postavi temelje i postepeno da se iz negativnog prirodnog priraštaja uzdigne na nivo da izjednači stope nataliteta i mortaliteta.

- Savet za demografiju ima zadatak da osmisli koji su to elementi društva i državne strukture, obrazovni programi, zdravstvene ustanove, socijalne ustanove i finansijske institucije da pomognu da mladi ljudi kod nas ne razmišljaju kakva je budućnost i da žele da odu van naše zemlje, jer zapravo nemaju neku nadu i nekakvu perspektivu. Mi zapravo ovo moramo da okrenemo i ovo mora da postane jedno pozitivno rešavanje problema, da bismo zapravo održali naš populacioni fond, da imamo zapravo jednu dobru budućnost u Srbiji - istakao je Macut.

Govoreći o situaciji na fakultetima u Srbiji, Macut je rekao da ukoliko se pogleda period kada je preuzeo funkciju predsednika Vlade sredinom aprila kada je postojalo nepoverenje u institucije, univerzitete ili uopšte visoko obrazovanje.

- Započeo sam seriju razgovora u krugu mojih najbližih saradnika u početku i to je bilo dosta teško pokrenuti, treba da jednu veliku parnu lokomotivu pokrenete. Ali sada smo došli to tačke kada smo svi na istoj strani, a to je zapravo održanje obrazovnog sistema u Srbiji - istakao je Macut. Naveo je da je u početku razgovora sa predstavnicima akademske zajednice bila dobra formula što je razgovarao sa svim rektorima državnih univerziteta i njihovim saradnicima, prorektorima, ali i u drugom krugu razgovora koji je završen pre dve nedelje sa svim dekanima državnih univerziteta i svim direktorima praktično visokih škola u Srbiji.

- Mislim da smo negde postigli jedan konsenzus da je obrazovni proces neophodan da bi se zapravo održao nivo znanja u zemlji, da se našim mladim sugrađanima prenose adekvatna znanja, da mi održimo kvalitet nastave i budemo akreditaciono sposobni i spremni, ali isto tako i da održimo integritet ustanova, jer bez naših studenata i bez organizovane nastave i nastavnika na univerzitetima i fakultetima mi praktično nemamo kontinuitet na visoko obrazovnom nivou. Tako da sam izuzetno zadovoljan da sam uspeo to da pokrenem - naveo je Macut.

