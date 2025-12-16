SNAŽNI CIKLON JURI KA EVROPI: Pritisak pada brže nego ikad, evo koja država će prva biti pogođena

NASTANAK ovog snažnog ciklona direktna je posledica ranog i jakog poremećaja polarnog vrtloga.

Foto: Pixabay free images

Nad severnim Atlantikom razvija se najintenzivnija oluja ove sezone, takozvana „ciklonska bomba“, čiji centralni vazdušni pritisak pada na ekstremnih 930 milibara. Nastanak snažnog ciklona direktna je posledica ranog i jakog poremećaja polarnog vrtloga, koji se rascepao nad Severnom hemisferom i poslao hladne arktičke prodore iz Kanade ka Severnom Atlantiku, pokrenuvši formiranje razorne oluje.

Prodor hladnog vazduha sa istoka Kanade i severoistoka Sjedinjenih Američkih Država u Severni Atlantik izazvao je naglo jačanje niskog pritiska u oblasti Njufaundlenda. Satelitski snimci pokazuju da pritisak opada brzinom većom od 5 milibara na sat, a američka meteorološka služba NOAA OPC zabeležila je u ponedeljak uveče pritisak od 963 milibara, dok se predviđa dalji pad do 936 milibara do utorka uveče. Ovakav pad pritiska daleko premašuje kriterijum za tzv. bombogenezu, kod koje pritisak opadne za više od 24 milibara u roku od 24 sata.

U ranim jutarnjim satima u utorak, podaci sa satelita pokazali su da je pritisak u centru ciklone pao blizu 950 milibara. Iza oluje širi se hladna polarna vazdušna masa ka severozapadnom Atlantiku, dodatno pojačavajući vetrove i izazivajući lokalne snežne mećave. Meteorolozi upozoravaju i na mogućnost pojave takozvanog „sting jeta“, snažnog, usmerenog udara vetra koji može dodatno pogoršati olujne uslove.

Putanja ciklona i uticaj na Evropu

Ciklon se pomera ka istoku, ali će njeni najjači udari vetra ostati iznad otvorenog Atlantika, nekoliko stotina kilometara zapadno od evropske obale.

Frontalna zona povezana sa ciklonom donosi obilne padavine od južne Norveške, preko juga Velike Britanije, pa sve do severne Francuske. Lokalno se očekuje između 60 i 120 milimetara kiše, uz povećan rizik od poplava, naročito u priobalnim i planinskim krajevima.

Toplija površina Atlantika, u kombinaciji sa hladnim gornjim jezgrom ciklone, dodatno produbljuje pritisak i pojačava vetrove. Vrhunac intenziteta očekuje se u utorak uveče, kada bi pritisak mogao pasti na oko 930 milibara južno od Grenlanda. Ciklon će ostati snažan i tokom srede, dok će orkanski vetrovi zahvatiti veliki deo severnog Atlantika.

Prema pisanju portala Severe Weather, iako Evropa za sada izbegava najgore posledice, promene vremenskih obrazaca otežavaju prognoze za božićni period. S druge strane, Severnu Ameriku i Kanadu ove sezone verovatno očekuje hladan Božić uz povećanu snežnu aktivnost.

(Alo)

