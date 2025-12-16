RISTIĆ OTKRIO KADA STIŽE SNEG, SMRZAVAĆEMO SE: Detaljna prognoza do Božića
U NAŠOJ zemlji sutra u jutarnjim satima slab mraz, a u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost. Tokom dana malo i umereno, a na istoku Srbije i pretežno oblačno. Ponegde se očekuje i kiša, koja se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije u jutarnjim satima lokalno može i smrzavati na tlu.
- Vetar slab do umeren, ujutru i pre podne na jugu Banata povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do 2 stepena, a najviša od 6 do 13, na istoku zemlje oko tri. Uveče i tokom noći u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka ponovo niska oblačnost i formiranje magle - najavio je Republički hidrometeorološki zavod i dodao:
Vreme narednih dana
- Do kraja ove i početkom naredne sedmice zadržava se suvo i stabilno vreme. Magla se u nižim predelima očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana biti malo toplije uz sunčane intervale. U utorak u drugom delu dana jače naoblačenje koje će usloviti kišu ponegde u brdsko-planinskim predelima, a u sredu i u ostalim krajevima, dok je na visokim planinama moguć i sneg.
Ivan Ristić rekao je da će temperatura narednih dana polako rasti s tim što će krajem nedelje početi da duva košava.
Sneg posle 24. decembra
- Maksimalne će biti oko deset stepeni, a oko 24. ili 25. decembra kreće ogromna promena vremena. Menja se sinoptička situacija iznad Evrope, stvara se skandinavski anticiklon "blok" i dolazi hladan vazduh sa istoka i severoistoka Evrope tako da će temperatura u tom periodu biti u postepenom padu i baš oko dočeka Nove godine. Maksimalna temperatura će biti -1 ili -2 stepena i imaćemo mraz skoro svaki dan, a očekuje se i pojava snega - kazao je Ristić na TV Pink i precizirao da će kiša koja će padati pomenutog datuma polako preći u susnežicu i sneg pa je oko Nove godine moguć samo sneg i u nižim predelima:
Hladan januar
- Prema sadašnjim prognozama ceo januar bi trebao da bude baš hladan, temperature će biti ispod proseka i mislim da će ovo biti prvi januar koji je hladniji. Dinamika atmosfere se polako smiruje i ulazimo u "status kvo" poziciju. Velike su šanse da ćemo Božić dočekati sa snegom.
(Kurir)
