POGLEDAJTE - "BIJU" IZ "NORA": Srpski artiljerci na obuci (FOTO)
U REJONU mirnodopskog razmeštaja Mešovite artiljerijske brigade u Nišu u toku je obuka pripadnika jedinice na samohodnim top-haubicama 155 mm B-52 M-15 „nora“, a obuka se realizuje s ciljem očuvanja dostignutog stepena sposobnosti i unapređenja individualne i kolektivne obučenosti u brigadi.
Posluge oruđa uvežbavaju posedanje vatrenog položaja, prevođenje borbenih sredstava iz marševskog u borbeni položaj, uočavanje ciljeva i zauzimanje elemenata za gađanje u zadatim normama, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.
Potporučnik Maja Stojiljković, zamenik komandira samohodne topovsko-haubičke artiljerijske baterije, istakla je da je za uspeh u operaciji uz pravilno rukovanje oruđem izuzetno važno i dobro poznavanje taktike.
-Samohodna top-haubica je tehnološki napredna i automatizovana, a na poslugama je da maksimalno iskoriste sve njene mogućnosti. Obuka nije samo izvršenje gađanja, već uključuje i taktičke radnje, kao i održavanje sistema, poznavanje funkcija i pravilno donošenje odluka, navela je potporučnik Stojiljković.
Borbene posluge u nastavku očekuju kompleksniji sadržaji obučavanja na terenu i programska gađanja, na kojima će biti u prilici da pokažu taktičku i vatrenu osposobljenost za realizaciju zadataka u borbenim dejstvima.
Značaj uvođenja ovog savremenog naoružanja u operativnu upotrebu u Vojsci Srbije ogleda se u unapređenju borbenih mogućnosti Mešovite artiljerijske brigade, odnosno sposobnosti da pruži pouzdanu, brzu i preciznu artiljerijsko-raketnu podršku jedinicama Kopnene vojske u izvođenju operacija, navedeno je u saopštenju.
(Tanjug)
