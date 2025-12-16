KOJE DRVO JE NAJBOLJE ZA OGREV: Stručnjak otkriva koje daje najviše toplote i najduže gori
STRUČNjAK za grejanje Sergej Čajkin objašnjava da nisu sve vrste drveta podjednako dobre za loženje, te da se dugoročno najviše isplate tvrde vrste.
Ogrevno drvo i dalje je glavni izvor grejanja za veliki broj domaćinstava u Srbiji, posebno onih koja koriste smederevac ili kaljevu peć. Pravi izbor drveta može značajno da utiče na potrošnju, toplotu i efikasnost grejanja.
Stručnjak za grejanje Sergej Čajkin objašnjava da nisu sve vrste drveta podjednako dobre za loženje, te da se dugoročno najviše isplate tvrde vrste.
Najbolje vrste drveta za grejanje
Tvrda drva – hrast, grab i jasen
Ove vrste su najefikasnije jer sporo sagorevaju, dugo drže žar i oslobađaju veliku količinu toplote. Idealne su za peći i kotlove na čvrsto gorivo.
Srednje tvrda drva – breza i jova
Gore brže od tvrdih, pa zahtevaju češće dodavanje u peć. Dobra su za prelazne periode, ali nisu najekonomičniji izbor za dugotrajno grejanje.
Meka drva – bor
Saveti za različite vrste peći
Klasične peći (smederevac, kaljeva peć): Preporučuju se tvrda drva. Meka i srednje tvrda mogu da zaprljaju dimnjak i oslabe vuču.
Peći na čvrsto gorivo: Bor može poslužiti za kratko zagrevanje, ali za dugotrajnu toplotu bolja su tvrda drva.
Kamin: Kod otvorenog kamina bor se ne preporučuje zbog iskri koje mogu ispadati. Kod zatvorenih kamina breza i bor mogu brzo zaprljati staklo.
Stručnjak ističe da su tvrda drva skuplja, ali se na duže staze najviše isplate jer se sporije troše i daju stabilniju toplotu.
Dodatni saveti za uštedu ogreva
Ne pretrpavajte peć – bolje je dodavati manje količine drva koja će ravnomerno goreti.
Idealna debljina cepanica je 10 do 15 centimetara.
Obezbedite da oko peći nema previše nameštaja kako bi toplota mogla slobodno da se širi.
Koristite isključivo suva drva – vlažna teže gore, daju manje toplote i mogu ugasiti žar.
Ne ostavljajte cug na peći otvoren duže nego što je potrebno, jer se toplota tako brže gubi.
Pravilnim izborom drveta i pametnim loženjem moguće je značajno smanjiti potrošnju i obezbediti topliji dom tokom cele zime.
(Alo)
