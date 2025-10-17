SOKO ZA 10 DANA PREVEZAO REKORDNIH 50.000 PUTNIKA! Velika potražnja za kartu više brzom prugom

MODERNIZOVANA infrastruktura i savremeni brzi vozovi "Soko" omogućili su da se rastojanje između dva grada prelazi za sat i 19 minuta, čime je građanima obezbeđen efikasan, udoban i vremenski optimalan način putovanja.

Za svega 10 dana od puštanja u saobraćaj železničke linije Beograd - Subotica prevezeno je više od 50.000 putnika, što ukazuje na veliko interesovanje građana i visok stepen poverenja u železnički saobraćaj, saopštio je danas Srbijavoz.

- Tokom promotivnog perioda, koji je trajao od srede, 8. oktobra do nedelje, 12. oktobra 2025. godine, izdate su ukupno 35.972 besplatne karte. Visok stepen popunjenosti vozova i nakon završetka promotivne faze jasno ukazuje na stvarnu potrebu građana za ovakvim vidom prevoza, ali i na veliko poverenje koje korisnici ukazuju železničkom saobraćaju - izjavio je ovim povodom v.d. direktora Srbijavoza Ljubiša Pejičić.

On je dodao da su modernizovana infrastruktura i savremeni brzi vozovi "Soko" omogućili da se rastojanje između dva grada prelazi za sat i 19 minuta, čime je građanima obezbeđen efikasan, udoban i vremenski optimalan način putovanja.

Na relaciji Beograd-Subotica svakodnevno je obezbeđeno ukupno 13 polazaka, od čega su devet "Inter City" i četiri "Inter Regio" voza.

Isti broj polazaka obezbeđen je i u suprotnom smeru, iz Subotice ka Beogradu.

Karta se mogu kupiti i onlajn putem aplikacije uz 10 odsto popusta.

