MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA: Diplomatija u službi otadžbine (VIDEO)

В. Н.

31. 12. 2025. u 13:20

U GODINI za nama, Ministarstvo spoljnih poslova nastavilo je, svim svojim kapacitetima, da radi na jačanju međunarodnog položaja Republike Srbije i njenog ugleda u svetu, i unapređenju bilateralne i multilateralne saradnje, sprovodeći izbalansiranu spoljnu politiku i dosledno štiteći nacionalne i državne interese, saopštili su iz Ministarstva spoljnih poslova.

Foto: Printskrin

- Uprkos kompleksnim globalnim okolnostima, naša zemlja je ostala posvećena aktivnom oblikovanju svoje spoljnopolitičke pozicije, sa posebnim fokusom na izgradnji novih i očuvanju postojećih partnerstava i prijateljstava, zatim uspostavljanju, održavanju i razvoju političkog dijaloga na visokom i najvišem nivou, aktivnom učešću u radu međunarodnih organizacija, kao i promociji mira, stabilnosti i poštovanja principa međunarodnog prava. Značajni napori uloženi su u dalji razvoj ekonomske diplomatije, unapređenje rada i operativnosti diplomatsko-konzularne mreže, kao i osnaživanje podrške našoj dijaspori u regionu i širom sveta - navode iz Ministarstva. 

- Vođeni vizijom i jasno postavljenim ciljevima najvišeg državnog rukovodstva, srpske diplomate stavili su svoja znanja i iskustva u službu očuvanja i unapređenja slike Republike Srbije u međunarodnim okvirima, i ostvarivanja bolje budućnosti za sve nas, uz visok stepen profesionalnog angažmana, odgovornosti i posvećenosti. Njihov rad na svim meridijanima, često u zahtevnim i izazovnim okolnostima, kao i u uslovima visokog rizika, od ključnog je značaja za kontinuitet diplomatskih aktivnosti, predstavljanje pozicija naše zemlje i zaštitu najvažnijih nacionalnih interesa. I u narednu godinu ulazimo uz poruku da je Republika Srbija pouzdan partner i iskren prijatelj, posvećen miru, dijalogu i međunarodnoj saradnji - zaključuju u Ministarstvu spoljnih poslova.

