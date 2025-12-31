Društvo

VAŽNA VEST ZA KRAJ GODINE: Na listi RFZO 99 novih generičkih lekova

Марија Стевановић
Marija Stevanović

31. 12. 2025. u 12:37

REPUBLIČKI fond za zdravstveno osiguranje usvojio je novu listu lekova na koju je stavljeno čak 99 novih generičkih lekova, odnosno zamena za lekove koji se već izdaju o trošku RFZO, ali od različitih proizvođača.

ВАЖНА ВЕСТ ЗА КРАЈ ГОДИНЕ: На листи РФЗО 99 нових генеричких лекова

Foto: RFZO

Novi lekovi koriste se u terapiji većeg broja različitih oboljenja poput dijabetesa, epilepsije, multipla skleroze, kardioloških, uroloških, onkoloških i dermatoloških oboljenja, kao i lekovi koji se koriste u postupku BMPO i lekovi iz grupe antibiotika. 

Stavljanjem ovih zamenskih lekova na listu sprečava se mogućnost nestašica, a takođe lekarima i pacijentima pruža se mogućnost izbora lekova većeg broja proizvođača. 

Novi lekovi biće dostupni nakon usvajanja liste od strane Vlade Srbije.

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JUTRO OBLAČNO, POPODNE RAZVEDRAVANJE, TEMPERATURA OD MINUS OSAM DO 10 STEPENI: Vremenska prognoza za sredu, 1. januar
Društvo

0 1

JUTRO OBLAČNO, POPODNE RAZVEDRAVANJE, TEMPERATURA OD MINUS OSAM DO 10 STEPENI: Vremenska prognoza za sredu, 1. januar

U SRBIJI će ujutru i pre podne biti umereno do potpuno oblačno u Banatu, na istoku Srbije ponegde uz slabo provejavanje snega, dok se od sredine dana očekuje postepeno razvedravanje sa zapada, a pored slabog i umerenog južnog i jugozapadnog vetra temperatura će varirati od minus osam do 10 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

01. 01. 2026. u 00:05

Politika
Tenis
Fudbal
TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN! Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića

"TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN!" Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića