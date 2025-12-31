VAŽNA VEST ZA KRAJ GODINE: Na listi RFZO 99 novih generičkih lekova
REPUBLIČKI fond za zdravstveno osiguranje usvojio je novu listu lekova na koju je stavljeno čak 99 novih generičkih lekova, odnosno zamena za lekove koji se već izdaju o trošku RFZO, ali od različitih proizvođača.
Novi lekovi koriste se u terapiji većeg broja različitih oboljenja poput dijabetesa, epilepsije, multipla skleroze, kardioloških, uroloških, onkoloških i dermatoloških oboljenja, kao i lekovi koji se koriste u postupku BMPO i lekovi iz grupe antibiotika.
Stavljanjem ovih zamenskih lekova na listu sprečava se mogućnost nestašica, a takođe lekarima i pacijentima pruža se mogućnost izbora lekova većeg broja proizvođača.
Novi lekovi biće dostupni nakon usvajanja liste od strane Vlade Srbije.
