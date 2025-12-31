SRBIJA NA UDARU SNEGA U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI Hitno se oglasio RHMZ: Najviše će se zabeleti u ovim delovima zemlje (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

- U toku večeri i novogodišnje noći umereno do potpuno oblačno uz slab i umeren mraz, a ponegde u Vojvodini i na istoku Srbije i uz provejavanje slabog snega sa temperaturom u intervalu od -4 do -1 °S, na jugu zemlje hladnije, oko -7 °S. Duvaće slab i umeren, na severu i istoku i jak, severozapadni vetar.

PRVI DANI 2026. GODINE MALO TOPLIJI, ALI VEĆ ZA VIKEND HLADNO SA SNEGOM

Sutra, 1. januara, ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno u Banatu i na istoku Srbije ponegde uz slabo provejavanje snega, od sredine dana postepeno razvedravanje sa zapada. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -8 do -2 °S, a najviša dnevna od 3 do 10 °S.

U petak promenljivo oblačno sa umerenim i jakim južnim vetrom koji će ponegde dostizati i udare olujne jačine i osetno toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 12 °S. Kiša se očekuje samo u Vojvodini, kao i ponegde na istoku zemlje.

U subotu pretežno oblačno uz postepeno širenje padavinske zone i na ostali deo zemlje uz pad temperature i skretanje vetra na severni i severozapadni pravac, pa se u drugom delu dana na severu i zapadu Srbije očekuje i prelazak kiše u susnežicu i sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, dok će se samo na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje veći deo dana zadržati suvo i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom i do 13 °S.

U nedelju i početkom sledeće sedmice oblačno i hladno sa padavinama u svim predelima. U većem delu zemlje sa snegom uz formiranje odnosno povećanje visine snežnog pokrivača, a samo se na krajnjem jugu očekuje malo toplije vreme pa će u nižim predelima padati uglavnom kiša, a tek krajem perioda i sneg. - stoji na sajtu RHMZ.

