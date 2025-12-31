Društvo

SRBIJA NA UDARU SNEGA U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI Hitno se oglasio RHMZ: Najviše će se zabeleti u ovim delovima zemlje (FOTO)

В.Н.

31. 12. 2025. u 17:59

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

СРБИЈА НА УДАРУ СНЕГА У НОВОГОДИШЊОЈ НОЋИ Хитно се огласио РХМЗ: Највише ће се забелети у овим деловима земље (ФОТО)

Foto freepik.com

- U toku večeri i novogodišnje noći umereno do potpuno oblačno uz slab i umeren mraz, a ponegde u Vojvodini i na istoku Srbije i uz provejavanje slabog snega sa temperaturom u intervalu od -4 do -1 °S, na jugu zemlje hladnije, oko -7 °S. Duvaće slab i umeren, na severu i istoku i jak, severozapadni vetar.

PRVI DANI 2026. GODINE MALO TOPLIJI, ALI VEĆ ZA VIKEND HLADNO SA SNEGOM

Sutra, 1. januara, ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno u Banatu i na istoku Srbije ponegde uz slabo provejavanje snega, od sredine dana postepeno razvedravanje sa zapada. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -8 do -2 °S, a najviša dnevna od 3 do 10 °S.

U petak promenljivo oblačno sa umerenim i jakim južnim vetrom koji će ponegde dostizati i udare olujne jačine i osetno toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 12 °S. Kiša se očekuje samo u Vojvodini, kao i ponegde na istoku zemlje.

U subotu pretežno oblačno uz postepeno širenje padavinske zone i na ostali deo zemlje uz pad temperature i skretanje vetra na severni i severozapadni pravac, pa se u drugom delu dana na severu i zapadu Srbije očekuje i prelazak kiše u susnežicu i sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, dok će se samo na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje veći deo dana zadržati suvo i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom i do 13 °S.

U nedelju i početkom sledeće sedmice oblačno i hladno sa padavinama u svim predelima. U većem delu zemlje sa snegom uz formiranje odnosno povećanje visine snežnog pokrivača, a samo se na krajnjem jugu očekuje malo toplije vreme pa će u nižim predelima padati uglavnom kiša, a tek krajem perioda i sneg. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ

 

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JUTRO OBLAČNO, POPODNE RAZVEDRAVANJE, TEMPERATURA OD MINUS OSAM DO 10 STEPENI: Vremenska prognoza za sredu, 1. januar
Društvo

0 1

JUTRO OBLAČNO, POPODNE RAZVEDRAVANJE, TEMPERATURA OD MINUS OSAM DO 10 STEPENI: Vremenska prognoza za sredu, 1. januar

U SRBIJI će ujutru i pre podne biti umereno do potpuno oblačno u Banatu, na istoku Srbije ponegde uz slabo provejavanje snega, dok se od sredine dana očekuje postepeno razvedravanje sa zapada, a pored slabog i umerenog južnog i jugozapadnog vetra temperatura će varirati od minus osam do 10 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

01. 01. 2026. u 00:05

Politika
Tenis
Fudbal
NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu

NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu