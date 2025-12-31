OVO JE DETALJAN KALENDAR NERADNIH DANA: Mini-odmor već na startu 2026. godine

PREMA kalendaru državnih i verskih praznika u Srbiji za 2026. godinu, većina zaposlenih građana u našoj zemlji imaće ukupno 12 neradnih dana.

Foto: Free Images Pixabay

S obzirom na to da 1. i 2. januar kao neradni dani padaju u četvrtak i petak, mnogi će povezati sa vikendom i obezbediti mini - odmor od četiri slobodna praznična dana na samom početku 2026.

Samo par dana kasnije sledi Božić, koji pravoslavni vernici obeležavaju 7. januara pada u sredu i to je zvanični neradni dan s tim što je Vlada Srbije nedavno predložila i da 6. januar odnosno Badnji dan takođe bude neradni.

Sredinom februara povodom Sretenja - Dana državnosti građani će imati 15, 16. i 17. februar slobodno.

U martu pravoslavni vernici neće imati neradne dane, ali pripadnici islamske zajednice praznuju petak 20. mart kada obeležavaju Prvi dan Ramazanskog bajrama.

Zvanični neradni za Vaskršnje praznike za vernike pravoslavne vere su od 10. do 13. aprila, a odmah zatim nakon toga neradni su i 1. i 2. maj za Praznik rada.

Od maja pa sve do novembra nema neradnih dana, a onda u sredu 11. obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Neradni dani i praznici u Srbiji za 2026. godinu su 1. i 2. januar, koji su neradni dani, 7. januar, Božić, pravoslavni, koji je isto neradni dan.

Zatim, 27. januara obeležava se radno Sveti Sava.

Dan državnosti od 15. do 17. februara su neradni dani.

Prvi dan Ramazanskog bajrama, za pripadnike islamske zajednice je neradni dan, 20. mart.

Uskršnji praznici, za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica su neradni dani- 3, 4, 5. i 6. april, dok su neradni dani za pravoslavne vernike, kada obeležavaju Vaskrs - 10, 11, 12. i 13. april.

Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu obeležava se radno 22. aprila, dok su 1. i 2. maj neradni dani kada se obeležava Praznik rada.

Dan pobede 9. maj obeležava se radno.

Prvi dan Kurbanskog bajrama, za pripadnike islamske zajednice, 27. maj je neradni dan.

Vidovdan 28. juna se obeležava radno, dok je prvi dan Jom Kipura, za pripadnike jevrejske zajednice, 20. septembar neradan.

Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu obeležava se 21. oktobar radno, dok je Dan primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembar neradan.

Prvi dan Božića, za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica, 25. decembra je neradan.

(Tanjug)

