"GRANICE SE NE PRELAZE SAMO NOGAMA, NEGO SRCEM" Pripadnici MUP - a za decu leptire (FOTO)
NAKON više od deset dana pešačenja, trojica pripadnika MUP-a Srbije Vladimir Penezić, Strahinja Bjelić i Marko Marinković napustili su granicu Srbije i sada prolaze kroz Severnu Makedoniju, nastavljajući svoj put ka manastiru Hilandar.
Ne putuju zbog sebe. Put su posvetili deci leptirima, mališanima obolelim od retke bolesti zbog koje je svaki dodir i pokret bol.
Njihova poruka je jednostavna: Ako oni mogu da pređu države, možemo i mi da pređemo sopstvenu granicu komfora.
Iza njih je 487 kilometara, pred njima još 250 km.
Podrži njihov hod uplatom na žiro račun za decu leptire ili slanjem SMS poruke 1 na 3808 (više informacija nalazi se na instagram profilu "Peške do Hilandara").
Granice se ne prelaze samo nogama – nego srcem.
