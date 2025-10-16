Društvo

"GRANICE SE NE PRELAZE SAMO NOGAMA, NEGO SRCEM" Pripadnici MUP - a za decu leptire (FOTO)

В. Н.

16. 10. 2025. u 19:58

NAKON više od deset dana pešačenja, trojica pripadnika MUP-a Srbije Vladimir Penezić, Strahinja Bjelić i Marko Marinković napustili su granicu Srbije i sada prolaze kroz Severnu Makedoniju, nastavljajući svoj put ka manastiru Hilandar.

Foto: Novosti

Ne putuju zbog sebe. Put su posvetili deci leptirima, mališanima obolelim od retke bolesti zbog koje je svaki dodir i pokret bol.

Foto: Novosti

Njihova poruka je jednostavna: Ako oni mogu da pređu države, možemo i mi da pređemo sopstvenu granicu komfora.

Iza njih je 487 kilometara, pred njima još 250 km. 

Foto: Novosti

Podrži njihov hod uplatom na žiro račun za decu leptire ili slanjem SMS poruke 1 na 3808 (više informacija nalazi se na instagram profilu "Peške do Hilandara").

Granice se ne prelaze samo nogama – nego srcem.

