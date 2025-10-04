STIŽE NOVA TURA SNEGA U SRBIJU, EVO I KADA TAČNO: Ovo je spisak mesta u kojima će vejati, a kiša će da lije kao iz kabla (RADARSKI SNIMCI)

NASKON što je od četvrtka u Srbiji u planinskim predelima padao sneg, a u nizijskim kiša, jutros su padavine prestale, a od sredine dana stiže i kratkotrajno razvedravanje sa zapada, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. Ipak, padavinama ovde nije kraj, te se već tokom sutrašnjeg dana očekuje nova tura kiše, dok će od ponedeljka sneg ponovo početi da pada na zapadu i jugozapadu.

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

Kako najavljuje RHMZ, danas će samo na severozapadu Vojvodine ujutru biti suvo uz malu i umerenu oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, pre podne zapadni i severozapadni, posle podne južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 9 na jugoistoku do 16 stepeni na zapadu i severozapadu.

Krajem dana novo naoblačenje, u Vojvodini tokom noći mestimično sa kišom uz skretanje vetra na severozapadni pravac.

Upozorenje na niske temperature i mraz

Sutra će u Srbiji i dalje biti hladno. Minimalne temperature kretaće se od -1 do 9 stepeni, dok će maksimalne iznositi od 6 do 18.

U Beogradu će biti nešto toplije nego danas, te se očekuje maksimalna dnevna temperatura od 15 stepeni, a kiša će nastaviti da pada.

RHMZ je izdao i upozorenje na niske temperature i prizemni mraz u jugoistočnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji, a zbog toga je na snazi žuti meteoalarm.

Foto: vreme i radar / screenshot

Otopljenje stiže od srede

U nedelju i početkom sledeće sedmice pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Hladno će biti sve do srede, kada se očekuje postepeno otopljenje.

Biće suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 17 do 20 stepeni.

Otopljenje je najavio i meteorolog Ivan Ristić, a kako je ranije rekao za "Blic", ići ćemo u Miholjsko leto.

Novo otopljenje počinje od srede - četvrtka, 8-9. oktobra. Ući ćemo polako u Miholjsko ili Bablje leto, i pet do sedam dana bi temperature bi ponovo mogle da budu oko 20 stepeni, lokalno više, do 25 stepeni.

Radarski snimci kiše i snega

Sve do srede u našoj zemlji smenjivaće se periodi kiše i oblačnog vremena, a od ponedeljka se ponovo u brdsko-planinskim predelima očekuje sneg!

Kako se vidi na radarskim snimcima sajta "Vreme i radar", kiša će padati od danas pa sve do srede, dok će je povremeno prekidati periodi oblačnosti.

Kiša danas u 13 sati

Foto: vreme i radar / screenshot

Kiša u nedelju u 3 ujutru

Foto: vreme i radar / screenshot

Kiša sutra u 11 sati

Kako se vidi na radarskim snimcima, kiša će se sutra oko 11 sati proširiti na veći deo Srbije, a zahvatiće i Beograd i veći deo Vojvodine.

Foto: vreme i radar / screenshot

Kiša sutra u 18 sati

Foto: vreme i radar / screenshot

Kiša sutra u 22 sata

Prema prognozi radara, sutra uveče očekuje se jaka kiša koja će zahvatiti skoro celu Srbiju.

Foto: vreme i radar / screenshot

Sneg i kiša u ponedeljak u 5 ujutru

Već u ponedeljak u ranim jutarnjim satima očekuje se da kiša u zapadnim i jugozapadnim delovima zemlje pređe u sneg. Kako se vidi na radarskim snimcima, sneg će padati u okolini Nove Varoši, Prijepolja, Ivanjice, Sjenice, Kušića...

Foto: vreme i radar / screenshot

Kiša i sneg u ponedeljak u 8 ujutru

Oko 8 sati ujutru, jačina snega će se intenzivirati, a zahvatiće i okolinu Bajine Bašte, kao i delove Kosova i Metohije. Tokom dana, očekuje se slabljenje snega, a prestanak padavina najavljen je za sredu ujutru.

Foto: vreme i radar / screenshot

(Blic)