STIŽU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM: Meteorolog Đorđe Đurić najavio kakvo nas vreme očekuje
U OVOM času preko istoka i juga Srema, šireg područja Beograda, juga Banata i Podunavlja premešta se oblačni sistem sa kišom i pljuskovima, a ponegde ima i grmljavine.
Kiše i pljuskova u više navrata bilo je i u našoj prestonici.
Ovaj padavinski sistem u nastavku poslepodneva preemštaće se u severozapadnoj visinskoj struji prema Šumadiji i Pomoravlju i na svom putu donosiće kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.
Kasnije posle podne sa severa Vojvodina nastupiće i delimično razvedravanje, uz dosta sunčanih perioda.
Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 12 do 18 stepeni, u Somboru je 19, dok Beograd meri 15 stepeni.
Zlatibor meri 10, Sjenica 12, a Kopaonik 6 stepeni.
U Srbiji do srede slično vreme, a od četvrtka sledi jače pogoršanje, uz pravo jesenje-zimsko zahlađenje.
(Telegraf)
