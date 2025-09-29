Društvo

STIŽU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM: Meteorolog Đorđe Đurić najavio kakvo nas vreme očekuje

V.N.

29. 09. 2025. u 15:13

U OVOM času preko istoka i juga Srema, šireg područja Beograda, juga Banata i Podunavlja premešta se oblačni sistem sa kišom i pljuskovima, a ponegde ima i grmljavine.

СТИЖУ ПЉУСКОВИ СА ГРМЉАВИНОМ: Метеоролог Ђорђе Ђурић најавио какво нас време очекује

Foto: M. Anđela/K. Mihajlović

Kiše i pljuskova u više navrata bilo je i u našoj prestonici.

Ovaj padavinski sistem u nastavku poslepodneva preemštaće se u severozapadnoj visinskoj struji prema Šumadiji i Pomoravlju i na svom putu donosiće kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Kasnije posle podne sa severa Vojvodina nastupiće i delimično razvedravanje, uz dosta sunčanih perioda.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 12 do 18 stepeni, u Somboru je 19, dok Beograd meri 15 stepeni.

Zlatibor meri 10, Sjenica 12, a Kopaonik 6 stepeni.

U Srbiji do srede slično vreme, a od četvrtka sledi jače pogoršanje, uz pravo jesenje-zimsko zahlađenje.

(Telegraf)

