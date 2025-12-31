PRECIZNA VREMENSKA PROGNOZA ZA NOVU GODINU: Prognoziraju se dve opasne pojave koje stižu sa severa
METEOROLOG Nedeljko Todorović izneo je prognozu za novogodišnju noć.
Na pitanje ima li istine u bombastičnim najavama da će ova zima biti kakvu generacije ne pamte, meteorolog Nedeljko Todorović jasno kaže da te najave dolaze iz izvora koji nisu pouzdani, već koji služe za dizanje panike.
Novogodišnja noć
- Narednih dana biće uobičajeno zimsko vreme, ni velikih hladnoća, ni velikih vrućina. Biće nekoliko stepeni iznad nule, a noću i ujutru malo ispod sa vrlo malo padavina tokom novogodišnje noći. Biće malo snega 31. decembra po podne i uveče, a malo u toku novogodišnje noći, a što se tiče 31. u toku dana, biće suvo s malo sunca - najavljuje Todorović.
Meteorolog je dodao da će 31. decembra i 1. januara biti potencijalno najveća opasnost zbog zaleđivanja kolovoza na temperaturi od 0 do minus 4.
On ističe i da je dunuo severac i očistio atmosferu kao što to čini i košava, kao i to da će biti severca i u četvrtak.
- Narednih dana neće biti magle s obzirom na vetar koji nam dolazi. Možda negde na planini gde je niska oblačnost ili možda kratkotrajno u nekoj kotlini. Sve u svemu, nećemo imati problema sa maglom u narednih 20 dana - zaključuje Todorović.
(Kurir)
