DANAS POČINJE RASPUST ZA ŠKOLARCE: Evo do kad traje

31. 12. 2025. u 07:46

U OSNOVNIM i srednjim školama u Srbiji 31. decembar počinje zimski raspust, a drugo polugodište počeće 19. januara 2026. godine. Raspust u Vojvodini počeo 24. decembra.

Prvi nastavni dan, odnosno drugo polugodište počinje 19. januara 2026. godine.

U Vojvodini raspust je počeo 24. decembra i trajaće do 9. januara 2026. godine.

Prema kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2025/2026. godinu u toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, Sretenjski, prolećni i letnji raspust.

