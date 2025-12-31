DANAS POČINJE RASPUST ZA ŠKOLARCE: Evo do kad traje
U OSNOVNIM i srednjim školama u Srbiji 31. decembar počinje zimski raspust, a drugo polugodište počeće 19. januara 2026. godine. Raspust u Vojvodini počeo 24. decembra.
Prvi nastavni dan, odnosno drugo polugodište počinje 19. januara 2026. godine.
U Vojvodini raspust je počeo 24. decembra i trajaće do 9. januara 2026. godine.
Prema kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2025/2026. godinu u toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, Sretenjski, prolećni i letnji raspust.
(RTS)
BONUS VIDEO:
SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"
