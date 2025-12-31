UNAPREĐUJEMO POSLOVANJE UPRKOS BROJNIM IZAZOVIMA - INTERVJU: Marko Popadić, v.d. direktora JKP „Gradska čistoća“ Beograd

O tome kako je preduzeće poslovalo u protekloj 2025. godini, koja je bila prepuna različitih profesionalnih izazova, razgovarali smo sa v.d. direktorom preduzeća Markom Popadićem, koji je kroz razgovor pružio i osvrt na proteklih 7 godina koliko je na čelu preduzeća.

JKP Gradska Čistoća Beograd

Sam kraj godine je uvek dobar povod za sumiranje zaključaka i pružanje osvrta na protekli period kada je reč o poslovanju jednog velikog javnog komunalnog preduzeća, lidera u održavanju higijene glavnog grada, kao što je „Gradska čistoća“. Kako vidite ovaj period za nama?

- Trudio sam se zajedno sa svojim saradnicima da, kako u prethodnoj godini, koja je zaista bila puna otežavajućih okolnosti za rad jednog ovako velikog preduzeća, tako i svih godina pre toga, unapredim poslovanje u svim bitnim aspektima. Zbog toga, sa zadovoljstvom mogu da kažem da je preduzeće, uprkos velikim profesionalnim izazovima, i tokom 2025. godine nastavilo kontinuirano dobro da posluje. To znači da i u narednu 2026. godinu ulazimo vredno, sa pozitivnim rezultatima, i naravno, optimizmom.

Šta Vam je u pogledu poslovanja bilo najvažnije? Koji su bili osnovni ciljevi i da li su postignuti?

- Najpre, najbitnije je da su plate zaposlenih uvećane i u 2025. godini, i to za 8 posto. Dakle, budžet radnika „Čistoće“ je još jači, i to je zaista najbitnija stavka.

Smatram velikim uspehom to što smo uspeli da i ove godine ostvarimo primarne ciljeve, a to je da na više različitih načina unapredimo poslovanje, poboljšamo uslove rada zaposlenih, i uvećamo broj zaposlenih u osnovnoj delatnosti. Najvažniji za dobro poslovanje preduzeća su naravno, ljudi i oprema.

Upravo zbog toga, jedan od osnovnih ciljeva politike poslovanja preduzeća je kontinuirano zapošljavanje. Trudio sam se da se i u 2025. godini, kao i prethodnih godina, broj zaposlenih u osnovnoj delatnosti uveća. Zaposleni komunalni radnici i vozači čine stub ovog preduzeća, i stožeri su održavanja higijene naše prestonice. Preduzeće je u 2025. godini bogatije za još 102 zaposlena radnika na neodređeno vreme, konkretno, u osnovnoj delatnosti. Od toga je 39 vozača i 62 komunalna radnika, i 1 radnik u Sektoru održavanja. U ovom trenutku preduzeće ukupno broji 2964 zaposlena radnika na neodređeno vreme. JKP Gradska Čistoća Beograd

Kada kažete, najvažniji su ljudi i oprema....čuli smo sada o zapošljavanju. Međutim, u kojoj meri je unapređen, modernizovan i obogaćen vozni park preduzeća i zbog čega je to važno?

Vozni park „Gradske čistoće“ je tokom 2025. godine postao bogatiji za 109 vozila najvišeg kvaliteta. Od 2018. godine od kada sam na čelu preduzeća, gotovo smo utrostručili broj vozila u voznom parku. Vozni park je uvećan za preko 600 vozila. U ovom trenutku preduzeće poseduje preko 1000 vozila različitih tipova sa mehanizacijom. A to je naravno, važno kako zbog pobošanja kvaliteta obavljenog posla za sve stanovnike Beograda, tako i zbog uslova rada naših vozača i komunalnih radnika. Vozači „Gradske čistoće“su među najkompetentnijim vozačima svih komunalnih preduzeća u gradu. Zbog toga zaslužuju da voze bezbedna, funkcionalna, efikasna, udobna i moderna vozila, kako bi posao obavljali što efikasnije, lakše, kvalitetnije, ali i bezbednije. Zadovoljan sam jer smo uspeli da prosečnu starost vozila smanjimo sa 15 na oko 4 godine.

Kakav je odnos preduzeća u ovom trenutku prema unapređenju životne sredine i prelasku na nove tehnologije sakupljanja smeća?

- Mogu slobodno da kažem da se odnos preduzeća u odnosu na ovo pitanje vidi veoma jasno. Preduzeće kontinuirano nabavlja vozila na električni i CNG pogon, dakle nabavljamo vozila na ekološki prihvatljivije pogone, struju i gas. I druga veoma važna stvar.... ostvarivanjem svih administrativnih koraka u 2025. godini, „Gradska čistoća“ je stvorila preduslove za pouzdanije, efikasnije i ekonomičnije energetsko snabdevanje svoje Direkcije na Zvezdari, u Ulici Mije Kovačevića 4, izgradnjom novog gasnog priključka i merno regulacione stanice. Sve ovo omogućiće stabilniji rad sistema, bolju energetsku efikasnost i unapređenje operativnih kapaciteta preduzeća.

JKP „Gradska čistoća“ nastaviće da sprovodi sve aktivnosti koje doprinose modernizaciji poslovanja, održivosti i unapređenju usluga za građane Beograda.

Na ovo pitanje, nadovezuje se naravno i pitanje o reciklaži u Beogradu....Koliko „Gradska čistoća“ uspeva da proširi reciklažnu mrežu u Beogradu?

- Znamo da bi reciklaža u Beogradu mogla biti bolja. Međutim to ne zavisi samo od „Gradske čistoće“ već i od drugih brojnih faktora, između ostalog i svesti građana o važnosti reciklaže i načinima na koje se ona može sprovoditi. JKP „Gradska čistoća“ nastavlja da jača sistem odvojenog sakupljanja otpada u Beogradu i gradi stabilnu mrežu za reciklažu koja sve više uključuje građane, domaćinstva i pravna lica.



JKP Gradska Čistoća Beograd



JKP „Gradska čistoća“ intenzivno je tokom protekle godine ulagalo u izgradnju, obnovu i renoviranje svojih Pogona na opštinama koje su u nadležnosti preduzeća?

- Kako bi zaposleni imali što bolje uslove za rad, a posao bio obavljen što kvalitetnije i efikasnije, nastavili smo i u 2025. godini intenzivno da ulažemo u izgradnju i renoviranje Pogona „Gradske čistoće“ u opštinama koje su u nadležnosti preduzeća.

U 2025. godini izgrađen je potpuno novi Pogon u opštini Čukarica na adresi Milorada Jovanovića bb. Obezbeđeni su adekvatni prilazi, Pogon je u potpunosti asfaltiran, a izgrađen je i kompletan neophodan prateći sadržaj, sa parkingom za komunalna vozila, glavnom zgradom, prostorijama za komunalne radnike i kancelarijskim prostorijama.

Takođe, 2025. detaljno su renovirani pogoni i u Opštinama Rakovica, Zvezdara, kao i Pogon „Autobaza“.

Pogon Vračar izgrađen je tokom 2023., a 2024. godine u potpunosti je renoviran i uređen Pogon u Zemunu, kako spolja tako i čitava unutrašnjost zgrade, uključujući kompletnu stolariju, prozore i nameštaj, ograde i prateći sadržaj, a radilo se i na Pogonima u opštinama Palilula i Stari grad. Pogoni su dobili i svoja nova ulazna obeležja, tzv. toteme.

„Gradska čistoća“ će nastaviti da ulaže u izgradnju, obnovu i renoviranje svojih Pogona, kako bi zaposleni na terenu imali što bolje uslove, a posao bio obavljen što bolje. Jer posao komunalnih radnika „Gradske čistoće“ je i pražnjenje preko 30. 000 sudova za odlaganje otpada, pranje i čišćenje prestoničkih ulica, uklanjanje otpada sa nelegalno formiranih deponija, čišćenje grafita, u zimskim uslovima čišćenje snega i leda, transport fekalnih materija, odnošenje šuta, kabastog otpada, građevinskog materijala i mnogo toga drugog... Na dnevnom nivou naši radnici transportuju u proseku oko 1700 tona smeća. Zbog toga oni moraju da imaju adekvatne Pogone koji će obezbediti kvalitetno i nesmetano obavljanje ovog teškog posla.

Šta biste na kraju 2025. godine poručili zaposlenima?

Osvrnuo bih se na to da je preduzeće i ove godine prepoznalo rad svoji najvrednijih i najposvećenijih radnika u protekloj godini, i godišnjom novčanom nagradom za „Radnika godine“ nagradilo čak 30 najistaknutijih, od kojih je najveći broj upravo komunalnih radnika i vozača sa svih Pogona „Gradske čistoće“. Dakle, poručio bih da će preduzeće umeti i u budućnosti da prepozna trud i zalaganje, i to je ono što nam svima želim i u narednoj 2026. godini. Preduzeće će bez kompromisa nastaviti da radi svoj posao, da ostvaruje pozitivne rezultate i unapređuje usluge koje pruža. Zdravlje sugrađana nam je najvažnije i zato nastavljamo da se trudimo da opravdamo njihovo poverenje.

Na samom kraju, koristim priliku da svima, a posebno zaposlenima, poželim dobro zdravlje, veće plate, i sreću u daljem radu, kao i da u Novu godinu uđu zdravi, i zadovoljni, u krugu svojih porodica.