NA RAČUNIMA PET DO OSAM HILJADA VIŠE: Prosvetnim i zdravstvenim radnicima oktobarske zarade biće uvećane za pet odsto

PROSVETNI i zdravstveni radnici u novembru će dobiti deblje koverte, jer će im oktobarska plata biti uvećana za pet odsto, a to znači da će im na račun biti uplaćeno pet do osam hiljada dinara više.

Foto Shutterstock

Tako će u prosveti, prema računici koju smo dobili iz Unije sindikata prosvetnih radnika, nastavnik koji tek počinje da radi, nakon oktobarskog povećanja imati platu 106.078 dinara dok je u aprilu imao 101.026 dinara.

Sindikati, inače zahtevaju od Vlade da početna plata bude izjednačena sa republičkim prosekom koji, prema podacima Zavoda za statistiku, iznosi 107.075 dinara, što znači da je plata prosvetara početnika manja za oko 1.000 dinara od prosečne republičke zarade.

Nastavnik koji recimo ima 25 godina radnog staža u novembru će dobiti iznos od 116.685 dinara, što je za oko 5.000 više nego u aprilu kada je u koverti dobijao 111.128 dinara. Ukoliko ima i odeljensko starešinstvo u novembru će dobiti 123.251 dinara, dok je taj iznos u aprilu bio 118.200.

Sindikalci napominju da se u prosveti kao i u drugim delatnostima dobija 0,4 odsto na minuli radni staž na svaku godinu, a takođe pojašnjavaju da se na razredno starešinstvo dobija dodatak od sedam odsto od plate.

Kada je reč o zaradama zdravstvenih radnika, prema podacima Ministarstva zdravlja, lekar specijalista za hirurške grane u kliničko- -bolničkom centru sada ima platu 160.496 dinara, lekar specijalista na internom 149.641 dinar, klinički lekar 128.158 dinara, medicinska sestra sa višom stručnom spremom 97.778 dinara, a sestra sa srednjom stručnom spremom 83.673 dinara. Na ove iznose od oktobra dodaje se pet odsto.

Na određeno 20.000 nastavnika Dobrivoje Marjanović je istakao i da je u prosveti u osam faza zapošljavanja u stalni radni odnos primljeno oko 25.000 nastavnika koji su imali ugovor na određeno. On pojašnjava da prednost pri zapošljavanju imaju tehnološki viškovi, a kada se oni zbrinu zapošljavaju se nastavnici koji rade na određeno a kojih sada ima oko 20.000.

Marjanović je, takođe, istakao da očekuje za usokoro u proceduru uđu izmene zakona kojima se reguliše ukrupnjavanje norme i smanjenje administracije.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali uporedio je plate zdravstvenih radnika sada i 2012. godine, pa je naveo da lekar specijalista prima platu od 160.496 dinara, a da je taj iznos pre 13 godina bio 67.540 dinara, što je rast od 137,6 odsto.

- Dalje, lekar opšte prakse je 2012. imao 53.931 dinara, a 2025. godine prima 128.158 dinara, što je rast od 137,6 odsto. Medicinske sestre su 2012. primale 32.454 dinara, a u 2025. godini primaju 86.609 dinara, što je uvećanje od 166,9 odsto - pojasnio je Mali.

O platama u ova dva važna sektora govorio je i predsednik države Aleksandar Vučić koji je naveo iznose u evrima. On je tako rekao da će plata medicinske sestre nakon povećanja od pet odsto u oktobru biti 778 evra, a u januaru je bila 740 evra.

- Plata lekara specijaliste je bila 1.371 evro, a biće 1.440 evra - rekao je predsednik.

On je govorio i o platama prosvetnih radnika i istakao da će nastavni kadar sa sedmim stepenom stručne spreme - vaspitači, učitelji, nastavnici u osnovnim i srednjim školama, nastavnici praktične nastave sa razrednim starešinstvom imati 969 evra, a sada imaju 923.

Inače, i prosvetni i zdravstveni radnici mogu da računaju i na novo povećanje od 1. januara u iznosu od 11 odsto koje će dobiti sve javne službe.

Na to ukazuje i Dobrivoje Marjanović, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, koji ističe da je to deo dogovora između sindikata i Vlade koji je postignut u januaru.

- Tada su dogovorena dva povećanja od po pet odsto u martu i oktobru i povećanje od Nove godine od 11 odsto, ali dogovoreno je i da se u naredne tri godine usklađuje plata prosvetara sa republičkim prosekom - kaže Marjanović za naš list. - Prosek raste i kako rastu plate u državi tako treba da rastu i u prosveti. U školama rade ljudi koji imaju završene master studije i oni moraju biti adekvatno plaćeni, a mi imamo situaciju da je u nekim preduzećima plata veća radnicima sa niskom stručnom spremom. Zato deca i neće na nastavničke fakultete jer znaju šta ih čeka po školama.

Dr Zorica Đokić, predsednica Sindikata lekara i farmaceuta Srbije (SFLS), ističe da je povećanje zarada rezultat sporazuma sindikata i Vlade.

- Ovo podržavamo apsolutno - kaže za "Novosti" dr Zorica Đokić. - Naravno, ostala su nerešena pitanja oko regresa i toplog obroka što čeka rebalans budžeta, a posebno je ostalo da se bavimo izjednačavanjem osnovica u zdravstvu.

Doktorka Đokić objašnjava da najniže osnovice imaju nemedicinski radnici zaposleni u zdravstvu, potom lekari, dok je medicinskim sestrama i tehničarima osnovica povećavana.

- Posebnu osnovicu ima kategorija zdravstvenih saradnika, a osnovica pomnožena sa koeficijentom ili bodom određuje visinu plate - navodio dr Đokić.