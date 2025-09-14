BEOGRAD NA UDARU SNAŽNOG OLUJNOG NEVREMENA: Stižu pljuskovi sa grmljavinom, moguć i grad (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim upozorenjem.

Foto: printskrin

- NEDELjA 14.09.2025. u 17:40 h

UPOZORENjE NA INTENZIVNE PLjUSKOVE I JAK I OLUJNI VETAR ZA PODRUČJE BEOGRADA

Jaka konvektivna oblačnost na području Beograda u narednih sat do dva uslovljavaće jake pljuskove sa grmljavinom, lokalnu pojavu grada i jak i olujni vetar u zoni najjačih pljuskova.

Foto: printskrin

NEDELjA 14.09.2025. u 17:40 h

UPOZORENjE NA INTENZIVNE PLjUSKOVE, GRAD I OLUJNI VETAR ZA PODRUČJE ZAPADNE SRBIJE, SREMA I BEOGRADA

Jaka konvektivna oblačnost koja na području zapadne Srbije, Mačvanskog i Kolubarskog okruga, kao i Srema, uslovljava jake pljuskove sa grmljavinom, lokalnu pojavu grada i jak i olujni vetar u zoni najjačih pljuskova ima tendenciju premeštanja ka Šumadiji, području Beograda i Banatu. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: RHMZ printskrin